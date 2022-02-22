У Кременчуці облаштовують контрольно-пропускні пункти

У Кременчуці на в’їздах та виїздах готують контрольно-пропускні пункти. Роблять це згідно із розпорядженням міського голови. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцької міськради Юлія Перепелятник.

На п'яти в'їздах та виїздах Кременчука 22 лютого почали підготовку до облаштування контрольно-пропускних пунктів. У напрямках Полтави, Києва, Дніпра та Кропивницького ставлять бетонні блоки, розповіла речниця.

За її словами, за потреби на контрольно-пропускних пунктах розгортатимуть місця, де чергуватимуть, зокрема, правоохоронці. Поки цього немає.

Підготовку до облаштування пунктів розпочали через ймовірну загрозу військового вторгнення Росії на територію України.

Читайте також: