Перший центр тероборони на Полтавщині: де відкрили і як працюватиме

У Полтаві 22 лютого запрацював перший в області рекрутинговий центр для тих, хто хоче долучитися до підрозділів тероборони. Центр тероборони знаходиться у приміщенні будівлі "Дія. Бізнес". Про це Суспільному розповів заступник голови обласної адміністрації Максим Калінін.

У закладі, зокрема, консультуватимуть охочих щодо того, як долучитися до бригади тероборони. Заклад –перший в області, каже заступник голови облдержадміністрації.

"Функції даного центру – це, насамперед, роз’яснення нашим громадянам, що таке безпосередньо територіальна оборона, хто може вступити до її лав, які критерії зі вступу. Буде повний супровід даної особи. Це проходження медкомісії, проходження іншого роду перевірок", – говорить заступник голови Полтавської ОДА Максим Калінін.

Фото: Суспільне Полтава Працівники центру надають інформацію про службу тероборони

У закладі працюватимуть представники бригади тероборони, обласного центру комплектування та соцпідтримки, а ще – громадських формувань, каже т.в.о. директора департаменту цивільного захисту Полтавщини Віктор Стеблянко.

"Якщо людина звертається, відразу перевірять у нього документи, перевірять, стоїть він на військовому обліку чи не стоїть, військовозобов’язаний, невійськовозобов’язаний. І потім працівник кадрової служби безпосередньо може запропонувати відповідно до його фаху, які посади на цей час є у бригаді", – розповідає Віктор Стеблянко.

"До територіальної оборони ми залучаємо не лише чоловіків, а й жінок. Вікові обмеження – від 18 років до 57 років включно", – каже працівник рекрутингового центру Олександр Гапша.

Також у центрі працюють психологи.

"Ми даємо різні методики на виконання для з’ясування рівня інтелектуальних здібностей. З’ясовуємо, чи людина не має суїцидальних ризиків. Важливо, щоб людина була зосередженою і відповідала щиро.Тільки тоді ми отримаємо правдиві результати. І вже після результатів я роблю картку профвідбору, де я вказую, чи людина придатна до військової служби у резерві за контактом, чи ні", – розповідає психологиня рекрутингового центру Руслана Ушкаленко.

Фото: Суспільне Полтава Психологиня тестує полтавця на профпридатгність до військової служби

Нині підрозділи тероборони області укомплектовані на понад 70%, каже Володимир Іщенко.

"Основні спеціальності, які зараз для нас найбільш затребувані, це загальновійськові – це стрільці, кулеметники, водії, це бойові медики, кулеметники, протитанкісти", – каже заступник командира бригади тероборони Полтавщини Володимир Іщенко.

На облаштування рекрутингового центру із обласного бюджету спрямували майже 11,5 тисяч гривень, розповів тимчасово виконувач обов’язків директора обласного департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту Віктор Стеблянко.

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