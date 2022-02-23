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Додаткові наряди на "Гоптівці": як працює пункт пропуску на Харківщині
ДПСУРегіони

Додаткові наряди на "Гоптівці": як працює пункт пропуску на Харківщині

Марія Солодовнік Маргарита Дежкіна
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Додаткові наряди на "Гоптівці": як працює пункт пропуску на Харківщині Суспільне Харків

У пункті пропуску на кордоні з Російською Федерацію "Гоптівка" прикордонники не фіксують збільшення пасажиропотоку.

Про це Суспільному розказав 23 лютого речник Харківського прикордонного загону Максим Бояр.

"Пункт працює на виїзд та на в'їзд з України. Пасажиропотік на сьогодні не зменшився та не збільшився, у середньому до 2 тис. громадян та до 400 транспортних засобів перетинає кордон. Якщо буде збільшено пасажиропотік, ми виставимо додаткові наряди для перевірки документів та огляду транспортних засобів. Цей пункт пропуску може прийняти до 10 тис. громадян за добу", — сказав Бояр.

Яка ситуація у пункті пропуску з РФ "Гоптівка" на ХарківщиніСуспільне Харків

За його словами, порушення правил перетину кордону на Харківщині фіксують.

"Останній випадок — в аеропорту виявили у громадянина Російської Федерації підробний документ. Є й випадки, коли люди намагаються перетнути кордон поза пунктом пропуску", — каже речник прикордонників.

Яка ситуація у пункті пропуску з РФ "Гоптівка" на ХарківщиніСуспільне Харків

Службу на кордоні несуть у посиленому кордоні протягом восьми років, зауважує Максим Бояр: "З 2014 року прикордонники несуть службу у посиленому режимі. На сьогодні змін немає — як охороняли кордон посилено, так і охороняємо".

Яка ситуація у пункті пропуску з РФ "Гоптівка" на ХарківщиніСуспільне Харків
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Яка ситуація у пункті пропуску з РФ "Гоптівка" на ХарківщиніСуспільне Харків

"Моніторинг здійснюємо за допомогою прикордонної авіації, на даний час здійснюємо це літаками та гелікоптерами. Наразі інформація про переміщення військових РФ в глибині території Росії нам надходить, проте на лінії державного кордону на межах ділянок, які ми маємо змогу проглядати за допомогою наших технічних заходів або прикордонними нарядами, таких накопичень немає. Наші технічні засоби дозволяють нам вести спостереження за суміжною стороною на глибину до 10 км", — розказав речник Східного регіонального управління Держприкордонслужби Юрій Трубачов.

Яка ситуація у пункті пропуску з РФ "Гоптівка" на ХарківщиніСуспільне Харків

Що відомо

  • ДПСУ з 23 лютого вводить обмеження щодо перебування в прикордонних районах України, що межують з Росією та Білоруссю. Серед іншого забороняється перебувати там у нічний час, їздити автівками по бездоріжжю та знімати на камеру.
  • МЗС закликало українців негайно залишити територію РФ та рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації.
  • За даними СБУ, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Харківщиною.

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