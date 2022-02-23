На Харківщині посилюють безпеку через загрозу РФ — СБУ та поліція

На Харківщині працюють над посиленням заходів безпеки через агресію Російської Федерації щодо України.

Про це 23 лютого під час наради в обладміністрації розказав начальник обласного управління СБУ Роман Дудін.

"На сьогодні штаб АТЦ (Антитерористичного центру) працює злагоджено. Фактично кожного дня з’являються нові бригади. Якщо ще минулої наради у нас було лише три бригади, то сьогодні їх сім. Не залишили без уваги присутність тут третього полку спеціального призначення, який проводив висадку в Ізюмі, Куп'янську й інших містах. Дуже сильно посилилася складова протиповітряної оборони", — сказав Дудін.

"На сьогодні фактично повністю сформоване військове керівництво, зроблені всі необхідні заходи, в тому числі мінування потенційних підходів, комплекс всіх заходів, які військові мають зробити. Окремо в місті працюють групи спеціального призначення військової розвідки. На сьогодні сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових і той штаб, ті 17 тисяч, про які казав, залишаються на саме місто Харків для наведення порядку", — розказав начальник обласного управління СБУ.

За словами представника Нацполіції В'ячеслава Давиденка, працівники, які були у відпустках, повернуті на роботу, збільшена кількість нарядів у районах та патрулювання.

"Посилили охорону об'єктів енергозабезпечення. Наряди поліції наближені до об'єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Силами поліції організовано охорону культових споруд, приміщень консульств та інших представництв іноземних держав з метою запобігання провокаціям", — розказав Давиденко.

Начальник УСБУ Роман Дудін просить харків'ян з розумінням ставитися до посилення на блокпостах: "В разі необхідності, ця необхідність може виникнути за хвилину, будемо посилювати, переміщувати, поглиблювати".

Обстановка на кордоні Харківщини "повністю контрольована", сказав начальник Східного регіонального Держприкордонслужби Валерій Лавренюк.

"На сьогодні прикордонники Харківщини охорону державного кордону здійснюють за посиленим варіантом, у пункті пропуску "Гоптівка" здійснюється посилений прикордонний контроль. Збір даних обстановки здійснюється всіма наявними силами та засобами цілодобово, у тому числі за допомогою системи відеоспостереження та контролю, а також пілотованої та безпілотної авіації", — сказав Лавренюк.

За його словами, місцеве населення прикордоння "працює у тісній взаємодії з прикордонниками".

Читайте також

РФ нарощує військову присутність на кордоні з Харківщиною — СБУ