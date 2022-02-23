На Харківщині визначили місце тимчасового розміщення переселенців з Донбасу

Людей, які покидають Донецьку та Луганську області у зв'язку із загостренням ситуації та вторгненням РФ, розміщуватимуть в санаторії у Чугуївському районі Харківської області.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області 22 лютого.

"Визначити місце для тимчасового розміщення ВПО, які перетнули державний кордон України на території Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, Слобожанська селищна територіальна громада, село Дачне, вул. Курортна, 1 (Санаторій "Ялинка"), — йдеться у протоколі комісії.

На період загострення соціально-політичної ситуації органам місцевого самоврядування доручено розглянути питання "щодо забезпечення належних умов для тимчасового проживання ВПО на їх територіях (харчування, опалення житловий приміщень тощо), з подальшим вирішенням питання щодо відшкодування витрат власникам закладів, які надають послуги з проживання та харчування ВПО".

Головному управлінню Національної поліції в Харківській області доручено забезпечити супровід внутрішньо переміщених осіб, забезпечити охорону публічної безпеки та порядку в санітарній зоні (зоні накопичення та реєстрації) та в місцях тимчасового розміщення ВПО. Поліція має супроводжувати транспорт з ВПО, а Управління транспорту організувати щоденне чергування транспорту в санітарній зоні, біля пунктів пропуску через держкордон.

Крім того, Департаменту охорони здоров’я доручено організувати щоденне чергування бригад швидкої біля пунктів пропуску через державний кордон та у місцях тимчасового розміщення ВПО.

Департамент соцзахисту має сприяти органам місцевого самоврядування у підготовці місць для тимчасового розміщення ВПО, які перетнули кордон.

На Харківську райдержадміністрацію поклали завдання з підвозу питної води для ВПО, на рятувальників — розгортання на кордоні двох наметів з обігрівом для тимчасового перебування переселенців.

"Гаряча лінія" Департаменту цивільного захисту діятиме цілодобово за номером 057 700 30 90.

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