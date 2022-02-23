Ролик "Сильні. Нескорені духом" презентували у тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою. У ньому показують боротьбу українських повстанців і теперішню російсько-українську війну.

Про це розповів речник закладу Юрій Кульпа. За його словами, участь у зйомках брали курсанти коледжу, студенти медуніверситету та військові.

У цьому ролику курсанти коледжу відтворювали бій упівців із загоном НКВС.

"Мав набігти на двох українок, які рятували солдата УПА. Наставити на них зброю. Мені було цікаво дізнатись про ці події, бо історія знов повторюється і ворог той самий у нас", – розповів курсант коледжу Богдан Корнієнко, який грав роль НКВСівця.

Суспільне Тернопіль Курсант Богдан Корнієнко

У другій частині ролика – події сьогодення: українські бійці під обстрілом ворожих військ.

"Ми евакуювали пораненого бійця. Я займала кругову оборону поки евакуйовували пораненого бійця в безпечне місце. Мені дуже цікаво. Це мені буде дуже допомагати в моєму подальшому житті", – розповіла курсантка коледжу Вікторія Семків.

Суспільне Тернопіль Курсантка Вікторія Семків

Ідея створення відеоролика виникла влітку минулого року.

"Ми хотіли показати, що боротьба українського народу в різних століттях продовжується. І продовжиться вона зараз. Це по-перше. По-друге, наскільки важлива медична служба під час бойових дій. Третє – ми хотіли показати підтримку нашим Збройним Силам. Ми готові боронити від малого до старого нашу землю", – каже автор ідеї, волонтер Володимир Мосейко.

Суспільне Тернопіль Презентація ролика в коледжі

Один з авторів сценарію – директор коледжу Вадим Ластовицький. Каже, у відео використали пісню Тараса Чубая "Кедь ми прийшла карта".

"Якщо ми з вами не будемо знімати такі кліпи, якщо ми не будемо пам’ятати про те, що ми є сильна нація з великою історією, то ми, нажаль, тоді не зможемо і в майбутньому мати своєї держави".

Ролик "Сильні. Нескорені духом" знімало обласне комунальне підприємство "Фірма "Кінодністер".

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