На Тернопільщині Добровольчий Український Корпус оголосив мобілізацію

Добровольчий Український Корпус Тернопільщини оголосив мобілізацію через воєнне загострення в Україні. Про це Суспільному розповів командир 6-ї резервної сотні Корпусу Сергій Коновал.

За його словами, жителів області просять вступати в територіальну оборону, Збройні сили України та до лав добровольців.

"У нас тут, в Домі ветерана, на Злуки, 53, буде штаб, де люди, які бажають долучитися, можуть сюди приходити. Якщо хочете приєднатися до нас, то не потрібно їхати десь у військовий госпіталь у Львів, чотири дні проходити медогляд. Ви приходите, ми проводимо коротку співбесіду, і після того, якщо людина дійсно готова захищати, долучатися, працювати – вона вливається в наші ряди", – каже Сергій Коновал.

За його словами, Добровольчий Корпус підпорядковується Збройним силам України.

Діана Ярошенко/Суспільне Тернопіль Під час прес-конференції

Керівниця відділу забезпечення 6-ї резервної сотні добровольчого корпусу Ірина Драгущак розповіла, що Дім ветерана надалі працюватиме цілодобово як штаб добровольців. Тут збиратимуть допомогу: військове спорядження, пальне і транспорт.

"Є два бойові підрозділи, де постійно ротуються наші хлопці з 6-ї резервної сотні. У разі ескалації конфлікту вони одразу виїдуть за місцем призначення. Тому ми зараз працюємо над їхнім забезпеченням, адже в нас немає достатньо ресурсів. Зокрема, потрібно бронежилети, каски, наплічники військові, спальники, а також пальне й автомобілі", – каже Ірина Драгущак.

Також можна долучатися до військових вишколів чи навчань з домедичної допомоги, розповіла Ірина Драгущак. Вишколи проводять щонеділі, а домедичну підготовку – щовівторка.

Діана Ярошенко/Суспільне Тернопіль Учасники заходу обговорюють умови мобілізації

За словами голови обласної громадської організації "Правий сектор" Назара Сарабуна, надалі планують розгорнути мобілізаційний пункт у центрі Тернополя.

Щоб дізнатися, чи співпрацюють військові Тернопільщини з добровольцями, ми зателефонували до начальниці пресслужби Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олени Величанської. Вона сказала, що ситуацію поки що не коментуватимуть.

Нагадаємо, вчора президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених ДНР та ЛНР, а також доручив ввести російські війська на окуповані території України. Це рішення сьогодні підтримали обидві палати парламенту Росії. Верховна рада України прийняла звернення до парламентів світу та міжнародних організацій із закликом осудити дії Росії та ввести жорсткі санкції. У ЄС повідомили, що введуть санкції проти всіх депутатів Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР". Зокрема, Німеччина вже зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", Великобританія ввела персональні санкції проти бізнесменів, наближених до Путіна, та проти п'яти російських банків.

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