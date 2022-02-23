Протягом доби 22 лютого в Миколаївській області зареєстрували 1 120 нових випадків COVID-19. Це на 135 випадків менше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли вісім людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 684, в Первомайську ― 83 випадки, в Южноукраїнську ― 75 випадків, у Вознесенську ― 29, в Очакові ― 25 випадків. На території інших громад області зареєстрували 224 нові випадки коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 107 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 145 014 людей.

Протягом доби 22 лютого одужали 879 людей. Усього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 122 103 людини.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 516 людей. За добу медики зареєстрували вісім летальних випадків.

"У Миколаєві померли чотири людини, на інших адміністративних територіях померли чотири людини. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 30-39 ― одна людина, 60-69 ― дві людини, 70-79 ― чотири людини, 80-89 ― одна людина", ― розповіла Злата Ємельянова.

Станом на 23 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1 157 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 152 хворих, із них 22 вакциновані хоча б однією дозою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 45,64 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1 142 нові випадки коронавірусної хвороби та 11 смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області ― 792 нові випадки за добу та померли від наслідків COVID-19 шість людей.

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