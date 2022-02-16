Скільки військових РФ перебуває на кордоні з Харківщиною — інформація УСБУ

Угруповання російської армії на кордоні з Харківською областю нараховує близько 13 тисяч людей.

Про це на позачерговій сесії Харківської облради сказав начальник Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін, повідомляє кореспондент Суспільного.

"13 тисяч — те саме те угруповання, яке потенційно може атакувати Харків. Ці 13 тисяч зустрічають військові, прикордонники і вже третім етапом — ми. Я кажу за наш етап: це більше 17 тисяч тільки у перші хвилини. На загал при приблизному підрахунку, я думаю, тільки у перший день це угруповання буде більше 50 тисяч людей", — сказав Дудін.

За його словами, російські війська на території Бєлгородської області постійно маневрують і змінюють позиції.

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