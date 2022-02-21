За добу COVID-19 діагностували у 821 мешканця Львівщини

На ранок 22 лютого на Львівщині зареєстрували 821 новий випадок інфікування коронавірусом. За добу 2536 людей одужали, 11 — померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1106 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 821 особи", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки захворювання на COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький: 35

Золочівський: 144

Львівський: 279 (м. Львів – 161)

Самбірський: 20

Стрийський: 236

Яворівський: 48

Червоноградський: 59

У стаціонарах лікарень області перебувають 1178 людей. Ліжкова мережа заповнена на 22,2%. У реанімації перебувають 123 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 45.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 301 782 людей. 236 967 мешканців Львівщини одужали, 6545 – померли.

Що відомо

На ранок 21 лютого на Львівщині зареєстрували 290 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 918 людей одужали, 9 — померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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