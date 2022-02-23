За добу на Сумщині коронавірус підтвердили у 591 людини

На Сумщині за добу, 22 лютого, COVID-19 виявили у 591 людини. Про це зранку 23 лютого повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я. 11 мешканців області померли від ускладнень хвороби.

Одужання підтвердили у 1732 мешканців Сумщини.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 181 526 людини. З них 3199 людей померли. Одужання підтвердили у 154 686 мешканців області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині, за даними РНБО отримали 419 людей, другу дозу – 633 людини, вакцинувалися бустерною дозою 462 людини. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 450 688 людей, двома дозами – 435 366, бустерною — 21 408.

На Сумщині, за інформацією РНБО, на 40,7% заповнені ліжка в лікарнях області, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключена 44 людини, з яких 33 – в Сумах.

Що відомо

В Україні за добу виявили 25 062 нових випадків коронавірусу — МОЗ.

В Україні знижується захворюваність на COVID-19 — МОЗ.

В Англії з 24 лютого скасовують самоізоляцію для хворих на COVID-19. Згодом — знімуть решту обмежень.

COVID-19 може мати неврологічні та психічні ускладнення. Які саме — пояснює МОЗ.

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