Через обстріли окупантів Укрзалізниця змінила маршрут потяга

Через обстріли російських окупантів Укрзалізниця змінила маршрут та розклад поїзда № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

З 22 лютого поїзд не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар.

Зі станції Новий Айдар поїзд відправлятиметься о 09:17 та прибуватиме до Лантратівки о 12:47.

З Лантратівки поїзд відправлятиметься о 13:12 та прибуватиме на кінцеву станцію Новий Айдар о 16:42.

Що відомо

Залізнична станція Кіндрашівська-Нова знаходиться у прифронтовій Станиці Луганській . 17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.

17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської. Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

Станом на 19:00 22 лютого російські окупанти 72 разів відкривали вогонь, 53 з них з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, п'ятеро отримали бойове травмування, ще один — поранений.

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