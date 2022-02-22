У Сумах оголосили акцію "Перевір своє бомбосховище"

У Сумах 22 лютого стартує соціальна акція "Перевір своє бомбосховище". Про це у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбук розповів виконавчий директор ГО "Клуб "Шанс", експерт з питань бюджету та охорони здоров‘я Андрій Букін.

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Що треба зробити:

за посиланням зайти на карту https://cutt.ly/dPPwlQL

знайти бомбосховище біля свого будинку та роботи;

зробити кілька фотографій приміщення;

коротко написати, в якому стані перебуває бомбосховище.

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На що треба звернути увагу:

— чи є доступ до бомбосховища;

— у якому воно стані;

— чи придатне для перебування людей в середині;

— чи не перебуває у приватній власності.

Світлини бомбосховищ разом з їхніми адресами просять надсилати на поштову скриню [email protected]

Що відомо

У Донецькій та Луганській областях не вщухають обстріли з боку окупантів.

Володимир Зеленський заявив, що в разі широкої ескалації з боку Росії в окремих областях України можуть ввести воєнний стан.

У Верховній раді 22 лютого прийняли заяву щодо рішення РФ визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".

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