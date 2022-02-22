Визнання самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" Росією та наступні рішення Кремля щодо України обговорюють нині військові експерти та політологи. Якими можуть бути наслідки цього рішення в тому числі для Сумщини, в ефірі "Українського радіо. Суми" розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.

Навіщо Путіну було приймати таке рішення, якою може бути його мета?

Ми маємо розуміти, що Путіну не потрібна Незалежна Україна, йому потрібен Південно-Західний федеральний округ. Він хоче вважати, що ми - один народ. Для цього він половину народу цього повинен вбити, щоб інша половина повірила, що вони також росіяни. Але Путін робить неправильні висновки, бо у нього неправильні уявлення про українців. Перше, що він думає, що в Україні багато людей, які думають, що "Путін прийди, врятуй і введи війська". Принаймні, він розуміє, що у Львові таких мало, але він думає, що в Харкові чи в Сумах таких багато. І насправді – це його помилка. Можливо таких людей є в Харкові 20 %, в Сумах 15%, але це, як правило, люди пенсійного віку, які можуть тільки проголосувати за проросійські партії, але насправді вони не готові вийти та зустрічати російські війська хлібом-сіллю. Ми розуміємо, це помилка номер 1. Насправді його зустрічатимуть з гранатометами й будуть травити його солдатиків навіть борщем.

Це не єдина його помилка?

Друга помилка в тому, що вони думають, що якщо вони, наприклад, зайдуть в Суми й знищать, грубо кажучи, Водоканал, якісь ТЕЦ знищать, що буде людям холодно, будуть сидіти без води. І вони швидко або здадуться, або ж будуть проти своєї ж армії виступати з гаслами "здавайтеся, бо нам некомфортно!". Але ми знаємо, що це тільки розізлить людей. Тобто Суми чи Харків, навіть якщо будуть сидіти без тепла, світла і води, вони не здадуться.

І третя його помилка, що він думає, що його армія сильніша, тому що у нього більше танків, більше літаків, більш ракет, "Іскандерів", і тому ми їх швидко розгромимо. Але проти їхніх танків є наші тепер "Джевеліни", є "Стінгери" проти літаків. Він думає, що вони сильніші за нас військово. Але варто їм зайти в Суми, то бригада якась чи батальйонно-тактична група, вона не вийде вже звідти.

У Путіна весь його план ґрунтується на помилкових припущеннях, тобто він припускає, що його люблять, що ми швидко капітулюємо, що наша армія слаба. Тобто ми дивуємося, чого ж він хоче на нас напасти, ну чого? Мета його зрозуміла, щоб нас не було, щоб України не було, населення нехай залишається, визнає себе руськими. Ми мету його розуміємо, але у нас з ними різні припущення. Ми розуміємо, що ми не будемо здаватися, але у нього є припущення, що будемо.

Росія вводить війська на територію України - це означає, що завтра війна і в Сумах?

Якщо на Донбас він ввів війська, це, з одного боку може заспокоїти нас, сумчан, що сюди він наступати не буде, що буде наступ звідти. Але тепер його так звані "молоді республіки" ДНР та ЛНР, які він визнав, вони скажуть, що вони в межах адміністративних одиниць, і тому ЛНР – це, за їхніми можливими припущеннями, значить Сєвєродонецьк, і це територія ЛНР, "окупована хунтою і бандерівцями". Краматорськ і Маріуполь – це територія ДНР, "окупована хунтою і бандерівцями". І вони будуть розігрувати тепер цю карту. Вони зрозуміли, що Мінськ не заходить, що ці території нам впарити як суб’єкти, як автономії, неможливо, щоб вони впливали на політику, але можна далі вести цю гібридну війну, тому що тепер оці визнані Путіним "республіки" будуть претендувати на території, які ніби-то у них забрали й вкрали. Війна для нас не закінчиться, тому що росіяни, і ДНР, тобто маріонеточні республіки вважають, що частина їхньої території опинилася під окупацією "підлих хохлів".

Президент США Джо Байден ввів у дію санкції проти так званих ДНР та ЛНР. Втім у соцмережах поширюється думка, що це насмішка над Україною, оскільки ці санкції не торкнуться Росії.

Усе правильно. Для Росії санкції не введено. Путін так поступив, щоб в очах свого народу він був молодець. Адже йому потрібно вийти красиво з усього цього кіпішу, який він наробив. І от він красиво виходить. Він визнав ЛНР, ДНР. Визнав, що це, наче, їх територія. Але ці санкції санкціями назвати не можна. Оскільки вугілля з шахт, приміром, вони будуть вивозити до Росії та будуть продавати, як російське. Це ні про що, це слабкі санкції. Це лайт-версія виходу з війни.

Світ показав, наскільки він нас підтримує?

Показав. Тому що світ нас підтримує. Грубо кажучи, ті, хто любили Росію, тепер її розлюбили. Це найголовніший висновок з усього цього протистояння.

Існує думка, що введення військ в ЛНР та ДНР - це початок руйнації самої Росії...

Я б не був таким оптимістом, тому що в Росії є федеральний фонд, який вони накопичили з газових грошей, який дорівнює їхнім дворічним бюджетам. Це їх послабить, але я б не сказав, що це початок кінця. Ні.

Тоді для нас – це початок чогось більш масштабного?

Насправді Україна виграла. Тому що тепер має в союзниках увесь цивілізований світ. Україна розставила крапки над "і". І виходить з Мінського формату, тому що він обнулився і не потрібен. Україна отримала багато бонусів. Бонус отримав президент Зеленський, і це особисто йому вигідно щодо рейтингів. Тому що він показав себе патріотом. Хоча для себе я розумію, що Зеленський не є патріотом, він просто рейтингозалежний. Але, умовно кажучи, викликав бурю аплодисментів від патріотично налаштованих громадян.

Українцям все ж таки потрібно хвилюватися і збирати речі?

Із Сум втікати не потрібно, дітей вивозити не потрібно. Але ми розуміємо, що ця війна, гібридна війна, надовго. Вона буде локалізована, звичайно на Сході, і надовго. Ми маємо зрозуміти, що ми будемо жити в умовах перманентної війни дуже довго.

На Вашу думку, Білорусь в цьому сценарії яку відіграє роль? Тому що також світ казав, що, якщо з боку Білорусі зайдуть війська, вона також буде покарана.

Білорусь і білоруси ніколи не стануть нашими ворогами, тому що в них немає "імпєрскості", в них немає шовінізму, вони не хочуть "родіна от Балтійська до Владівостока" - це їм не потрібно. Але ж ми розуміємо, що сам Лукашенко – маріонетка Кремля, і білоруси нам не вороги абсолютно, від слова зовсім. Але їх Кремль може використовувати, саме через те що Лукашенко – маріонетка, тому що він сам не легітимний і він буде триматися за Путіна. Путін взагалі формує авторитарні режими, які воюють проти цивілізації.

На Вашу думку, Путін піде до Києва?

Ну тепер вже ні, тобто тепер вже який сенс, якщо вони вже відзначилися цим фактом визнання, вони локалізували, де будуть бойові дії – це схід України. І це теж нам добре і вигідно. Хоча б з боку Брянська тепер не буде наступу на Київ, чи з боку Чорного моря – на Одесу. Ми хоча б видихнули це.

А як Вам ця думка Путіна, що "я ввів війська задля збереження миру"? Що це означає?

Це означає "дурдом". Тобто ми знаємо, що ніхто нікому не погрожував. Це приклад того, якою може бути фейкова політика. Коли вони наративи розказують такі, що в голову не лізе. Але ж це для тамбовських і рязанських мужиків працює, і вони граються цим для внутрішнього користування. Втім нікого вони цим не обдурять, і вони не обдурять цим світ.

На Вашу думку, якби на сьогодні, ну припустимо, раптом змінився Путін, немає його, зняли його… щось змінилося б взагалі для України? Чи все ж таки цей сценарій продовжувався далі, незалежно від того, хто б там став?

І це найбільша біда, тому що руський народ, на відміну від білоруського, шовіністично налаштований і, якщо там їхня логіка така, вони показують, що ідею "Крим наш" підтримують там 60-70% росіян і, тобто, умовно, якщо десь сидить якійсь дядько в Рязані і йому 50 років, він вже спився весь, ну він про себе думає, що якщо треба – повторимо, вони великий народ і на цьому, на їхніх настроях, що вони великі, Путін і грає. Але Путін тут разом зі своїм народом, тобто він робить це, тому що "рускім ето нравится".

Тобто нічого для України не зміниться? Не настане завтра мир?

Нічого не зміниться. Треба, щоб росіянам стало дуже-дуже погано, щоб вони почали думати по-іншому. А поки що в них є в Росії суспільна угода між, умовно, Путіним і руським народом, де руський народ, як і Путін, думає, що вони великі, що їхня ідея "спасти мир от гей-Європи". І тому все, що робить Путін – це робиться, на їхню думку, правильно, а Путін за це їм дає трохи дєнєг з нафтодоларів та газодоларів.

Що нам дає те, що багато країн, на сьогодні, не підтримують визнання Путіним ЛНР та ДНР - ті ж самі США, Велика Британія, Франція?

Та ніхто не визнає, окрім Абхазії та Південної Осетії, Венесуели та Північної Кореї – ніхто це не визнає. Але для росіян достатньо того, що це Путін визнав. Звичайно, де-факто і де-юре це нічого не змінює. Крім того, що тепер Путін може обмінюватися послами. Буде посол РФ у Луганську, Донецьку. Вони тепер можуть офіційно надавати туди допомогу, у тому числі й збройну допомогу. В тому числі вводити туди війська як миротворчі, оскільки про це попросять фейкові республіки. Це можливість для Путіна продовжувати цю війну, уже не в Мінському форматі, а доки він не здохне.

Щоб ви порекомендували для жителів Сум та Сумщини у нинішній ситуації?

Хвилюватися за наших воїнів, але зберігати спокій. Тепер вірогідність, що ворог зайде у Суми, мінімізована. Більш того, через нашу область проходить труба. По цій трубі Росія продає газ у Європу. І доки по нашій області йде труба, він до нас не зайде. Бо ми ж її зірвемо, і вийде так, що він заріже курку, яка несе йому яйця.

Авторка - Валентина Погорєлова

Що відомо

У Донецькій та Луганській областях не вщухають обстріли з боку окупантів.

Володимир Зеленський заявив, що в разі широкої ескалації з боку Росії в окремих областях України можуть ввести воєнний стан.

У Верховній раді 22 лютого прийняли заяву щодо рішення РФ визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".

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