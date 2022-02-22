Де знаходяться сховища у найбільших містах Сумської області

Захисні споруди – це укриття, котрі розташовані на підприємствах, у житлових будинках, організаціях та установах. Найпростіші укриття – це підвали. На Сумщині розроблені карти з адресами укриттів. Більшість з них опубліковані у 2016 році.

У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.

Карта протирадіаційних укриттів у місті Охтирка.

У Конотопі є карта захисних споруд та шість протирадіаційних укриттів.

Протирадіаційні укриття в Глухові.

Карта протирадіаційних укриттів у місті Кролевець.

Захисні споруди у Лебедині.

Сховища та протирадіаційні укриття у місті Шостка.

За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця:

Під'їзди будь-яких будинків. Від багатоповерхових будинків потрібно відійти на 30-50 метрів. Місця під машинами. Звичайні підвали будинків. Там слабке перекриття, відсутність запасних виходів та вентиляції. Існує ризик опинитися під значними завалами.

На сайті Сумської міської ради можна знайти пам'ятку населенню, де вказано, як діяти у разі раптового артобстрілу та котра містить інформацію щодо підходящих укриттів.

Що відомо

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