Де знаходяться сховища у найбільших містах Сумської області

Захисні споруди – це укриття, котрі розташовані на підприємствах, у житлових будинках, організаціях та установах. Найпростіші укриття – це підвали. На Сумщині розроблені карти з адресами укриттів. Більшість з них опубліковані у 2016 році.
У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.
Карта протирадіаційних укриттів у місті Охтирка.
У Конотопі є карта захисних споруд та шість протирадіаційних укриттів.
Протирадіаційні укриття в Глухові.
Карта протирадіаційних укриттів у місті Кролевець.
Захисні споруди у Лебедині.
Сховища та протирадіаційні укриття у місті Шостка.
За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця:
- Під'їзди будь-яких будинків. Від багатоповерхових будинків потрібно відійти на 30-50 метрів.
- Місця під машинами.
- Звичайні підвали будинків. Там слабке перекриття, відсутність запасних виходів та вентиляції. Існує ризик опинитися під значними завалами.
На сайті Сумської міської ради можна знайти пам'ятку населенню, де вказано, як діяти у разі раптового артобстрілу та котра містить інформацію щодо підходящих укриттів.
Що відомо
- Визнання Росією окупованих територій Донбасу є спробою створити привід для війни — США в РБ ООН.
- Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС.
- Після рішення Путіна щодо "ЛДНР" Зеленському нічого не заважає підписати закон 2689 — Правозахисниця.
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