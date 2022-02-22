Херсонський обласний центр допомоги військовим плете маскувальні сітки з 2014 року. Не зупинялася робота навіть в умовах карантину. Скільки вже сплели кілометрів і чи потрібні зараз сітки на сході, - дізнавалось Суспільне.

Щодня у цій маленькій кімнаті збираються волонтери й плетуть маскувальні сітки. І так вже восьмий рік, розказує волонтерка Галина Уманець.

"Сітки плетуть багато організацій: і маскувальна сотня, і ЄС, але ми, як ніколи, маємо об’єднатися, незалежно де, хто плете. Це все повинно йти до наших Збройних сил України. Ми маємо об’єднатися. Ми переможемо", - каже Галина Уманець.

Сітки плетуть систематично близько 20 волонтерів. За кожним закріплене завдання: одні нарізають клаптики, інші - вплітають їх. Кожен приходить тоді, коли може, і допомагає стільки, скільки є часу. Є і ті, хто на дому сам плете, каже Галина Уманець. Цього року ця сітка перша камуфляжного кольору. До цього плели білого.

"Люди долучайтеся до плетіння. Чому? Бо сітка потрібна у кожен підрозділ. У мене дуже багато заявок на ці сітки", - говорить волонтерка.

Майже щодня приїжджає до центру плести сітки Валентина Сіренко. Волонтерством почала займатися з 2014.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

"Прийшла і скільки є часу плету. Завтра прийшла і сплела, а через тиждень вже нова сітка. Робимо багато. Чим можемо, тим і допомагаємо", - каже жінка.

До обласного центру допомоги військовим Олександр Близнюк приходить два-три рази на тиждень. Бере матеріал додому, а його дружина нарізає його на стрічки. Якщо є вільна хвилинка, то і сам долучається до плетіння.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

"У мене немає багато часу, щось робити, але що можу, тим і допомагаю. Не відчуваю ніякого задоволення від цієї роботи. Але відчуваю задоволення, що ми допомагаємо", - каже чоловік.

Скільки з 2014 року виготовили сіток, Галина Уманець точно і не знає. Підрахунки вже не ведуть. Три - п’ять днів і нова сітка.

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