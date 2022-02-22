Херсонці написали онлайн-диктант кримськотатарською мовою

У Херсоні писали онлайн-диктант кримськотатарською мовою. Така акція відбувається вчетверте. Цьогоріч присвятили її кримськотатарським діячам, волонтерам Наріману Джелялу, Асану Ахтемову та Азізу Ахтемову, яких незаконно утримують у СІЗО на підконтрольній Росії території з вересня 2021 року.

Онлайн-диктант кримськотатарською писали у бібліотеці Лесі Українки. Цьогорічний захід присвятили політичним в’язням та незаконно переслідуваним у Криму, говорить керівниця кримськотатарського культурного центру "Куреш" Лейля Джаксім. Серед них - троє кримських татар, членів організації "НЕФЕС", які започаткували цей проєкт.

"2019 року започаткували цей проєкт – написання онлайн-диктантів кримськотатарською мовою. Наше завдання - не стільки перевірити якість правопису з кримськотатарської мови, скільки об’єднати людей задля збереження мови, її підтримки, розвитку", - розповіла Лейля Джаксім.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

До участі у написанні диктанту, каже Лейля Джаксім, запрошували представників національних товариств та громадських об’єднань. Текст у прямому ефірі читала кримськотатарська письменниця. Серед тих, хто долучився до написання у Херсоні, Каріна Муждабаєва.

"За національністю я є кримською татаркою. Татарську мову вивчала вдома і в школі. Моя мама і мій батько є кримськими татарами. У нашій родині не всі говорять кримськотатарською мовою, але деякі - так. Я вирішила сьогодні взяти участь у написанні диктанту, перевірю свої знання і навички", - каже Каріна Муждабаєва.

Айше Маміна – кримська татарка. У Херсоні живе близько сорока років. Говорить, прийшла, щоб почути рідну мову.

"Це - моя рідна мова, і саме в день рідної мови, я прийшла підтримати, тому що кожна людина повинна знати свою мову, бо це - основа нашого буття", - каже Айше Маміна.

Що відомо:

Проєкт з написання диктанту кримськотатарською мовою започаткували члени організації "НЕФЕС". Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова затримали у вересні 2021 за надуманим звинуваченням у нібито підриві газопроводу у селі Перевальному Сімферопольського району. Зараз вони перебувають у СІЗО, їм загрожує до 20 років ув’язнення. Після диктанту його учасники могли написати листи політв’язням Кремля.

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