Дитячу виставу про правила дорожнього руху представлять у Хмельницькому

Прем’єру інтерактивної вистави-казки про правила дорожнього руху представлять глядачам в Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі ім. Михайла Старицького. Про це Суспільному розповів головний режисер театру Дмитро Гусаков. За його словами, вистава про пригоди звірят-втікачів розрахована на глядача від п’яти до 15 років, в ігровій формі навчає юних глядачів правилам дорожнього руху.

Тигрик, Мавпочка і Медвежа - троє звірят, котрі втікають з цирку і потрапляють на вулицю. А через те, що події відбуваються на міських вулицях , то звірята, не знаючи правила дорожнього руху, порушують їх, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков.

Зі звірятами трапляються різні пригоди. Мавпочку-бешкетницю виконує Анастасія Болюх. Розповідає: "Моя Мавпочка бешкетує весь час, завжди все на зло робить. Вона хоче скрізь бути першою, скрізь встигнути, шкодити обов’язково. Наші герої, не знаючи правил дорожнього руху, шкодять на дорозі, одне з одним граються, бігають, і наш вчитель-наставник Микола Гнатович розповідає нам правила дорожнього руху, і ми так інтерактивною грою вчимось, і залишаємося все одно такими бешкетниками".

На дорогах Тигрик, Мавпочка і Медвежа зустрічають полісмена Світлофоренка Миколу Гнатовича. Спочатку звірята його не слухаються. Полісмен пропонує звірятам відвідати школу дорожньої азбуки. Звірята не слухаються, б’ються, бешкетують.

Дмитро Гусаков говорить: "Ми хотіли зробити, щоб це був сучасний український полісмен, а не Дядя Стьопа - міліціонер".

Вистави про правила дорожнього руху, каже головний режисер, раніше вже були у театрі Старицького у іншій постановці: "Багато театрів зупиняється на цьому матеріалі. Є дуже важлива інформація про правильність поводження людини на шляхах. Є дуже велика інтерактивна складова, яка дозволяє акторам повчати в ігровій формі, в ігровій манері спілкуватись з дітьми-глядачами, які на період вистави стають учасниками дійства".

Прем’єра інтерактивної вистави-казки "Світлофор Моргайко" відбудеться 27 лютого о 12.00.

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