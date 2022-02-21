У Хмельницькому збирають допомогу для дітей міста Щастя на Луганщині

У Хмельницькому ЗОШ №20 спільно зі спортивно-культурним центром "Плоскирів" організовують соціальний збір. Про це розповіла організаторка дозвілля СКЦ "Плоскирів" Ольга Шевцова.

Вона звертається до небайдужих хмельничан: "Дітки з дитячого будинку та садочка, що потрапили під бомбардування в місті Щастя, залишилися без даху над головою, одягу, взуття, іграшок. Також нашим військовим потрібні цвяхи, сокири, плівка для вікон, сітка пластикова в рулонах".

Ольга Шевцова додає: принести дитячі чисті речі, взуття, іграшки можна в спортивно-культурний центр "Плоскирів" (вул. Шухевича, 90) або в басейн СКЦ "Плоскирів" (вул. Зарічанська, 11Ж). Збір триватиме до 4 березня 2022 року.

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