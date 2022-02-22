40 пар уклали шлюб в "дзеркальну" дату у Хмельницькому

40 пар одружились в Хмельницькому 22 лютого. Про це Суспільному розповіла начальниця Хмельницького міського відділу реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова. За її словами, "дзеркальну" дату - 22 лютого 2022 року - пари, які укладали шлюб, обирали наперед за півроку, більшість із них – через вигляд нумерації дня, місяця та року. Що особливого у сьогоднішній даті з шістьма двійками та як вона сприятиме парам, які сьогодні створюють сім’ю, розповість Суспільне.

Від 11-ї ранку в Хмельницькому міському РАЦСі збираються наречені. Спочатку йдуть пари, що побажали побратися за скороченим обрядом, тільки з оголошенням про реєстрацію шлюбу. Далі одружуються пари з урочистою церемонією.

Начальниця міського відділу реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова називає таку кількість пар сьогодні весільним бумом для обласного центру: "Це дуже велика цифра для вівторка – звичайного буденного дня. Пари, які бажали, то одна з перших подана заявка ще в жовтні минулого року. Саме цей день вони запланували. До прикладу, в сполученні цих двійок другого числа в нас було 15 пар, 12-го було 13".

Марина Зубова каже: зазвичай, в будні дні укладають шлюби до десяти пар.

Наречені Василь та Богдана кажуть: дату наперед не обирали, співпала випадково. Але про дату, каже наречена, чули: "Так, наче якесь дзеркальне число. Бажано в цей день загадувати бажання - вони здійсняться".

Пара зустрічалась чотири роки. Пропозицію Василь зробив Богдані ще два роки тому, весь цей час планували день одруження.

Наречені Світлана та Владислав кажуть, що дату 22 лютого 2022 року планували для укладання шлюбу наперед: "Знаменна дата. Для нас це – знаменний місяць, дуже багато святкових подій в цьому місяці сталося, тому вирішили обрати цю дату".

Пара зустрічалась п’ять років, разом навчались в поліцейській академії. Одружитися Владислав запропонував, коли зустрічали новий 2021 рік. Наречені кажуть: довести стосунки до весілля їм допомогли підтримка та взаємопорозуміння.

Владислав та Тетяна Галкіни також планували одружитися саме в цю дату. Кажуть, що знайомі вже сім років, стосунки починали з дружнього спілкування: "Ми більше одне одному довіряємо, знаємо один одного, є спільні інтереси, більше часу разом проводимо".

Після тривалої дружби Владислав два роки тому зрозумів, що це – його половинка, і відразу ж запропонував Тетяні зустрічатися. Після того, каже, рішення побратися прийшло саме собою.

Фото: Суспільне Поділля Дата з шістьма двійками - 22.02.2022 року - є сприятливою для створення родини, вважають нумерологи. Фото: Суспільне Поділля.

Нумерологиня Катаріна Кулакова говорить: дата з шістьма двійками - 22.02.2022 року - є сприятливою для створення родини. Двійка в нумерології є символом гармонії, примирення та налагодження стосунків, що благополучно відіб’ється на подальшій долі.

"Цього дня максимально круто буде планувати на день, на місяць, на рік, в тому числі і одружуватися. В жодному разі не сваритись, не конфліктувати в цей день", - каже нумерологиня. Та додає: в день шести двійок всім людям Всесвіт посилатиме будь-якими знаками відповіді на запитання, які їх давно цікавлять.

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