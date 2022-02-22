Жителі Авдіївки залишаються без центрального водопостачання

Через обстріли з 21 лютого знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Ремонтники не можуть розпочати роботи, бо не мають гарантій тиші. Мешканці користуються технічною водою з бойлерних, питну купують.

У бойлерних містяни набирають технічну воду. Ну вулицю вивели кран. Таких бойлерних в місті чотири.

"Протягом робочої зміни люди можуть води набрати. Люди, зазвичай, до кінця робочого дня спокійно набирають. Є 5-та бойлерна, де наш персонал є цілодобово", - розповів головний інженер Авдіївської "Служби єдиного замовника" Олексій Сичов.

Воду до бойлерних качають зі свердловин.

"На четвертій свердловині було зламано гусака, зараз його відновили. Незручно було відро вішати. Люди можуть набрати собі технічну воду. Питної води у нас під землею немає, наші свердловини не дозволяють її одержувати. Очищувального обладнання, на жаль, поки що в таких обсягах немає", - додав Сичов.

Водопостачання в місті немає з 21 лютого - знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, вона розташована у "сірій зоні". Туди на обстеження ремонтники без гарантій тиші від бойовиків потрапити не можуть.

"Є страховий запас води, але він обмежений, і вже маючи повну інформацію по ситуації ми будемо проводити. Ми вчора попереджували людей, щоб вони зробили запас води", - розповів заступник керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Євген Удовенко.

Поки підвіз води в місті не планують, Удовенко каже, 80 відсотків будинків у місті мають власні свердловини, з яких люди можуть брати воду. Питну – купувати.