У Тернополі жителі мікрорайону вимагають відремонтувати дорогу

Відремонтувати дорогу в тернопільському мікрорайоні Пронятин вимагають місцеві жителі. Йдеться про пів кілометра на вулиці Проектна. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Вікторія Остапенко.

За її словами, через ями на дорозі ламається транспорт, а коли дощить, дорогу розмиває і жителям складно дістатися до своїх домівок.

Суспільне Тернопіль Вулиця Проектна в Пронятині

Щодня цією дорогою на роботу їздить Володимир Пасіка.

"Дорога в жахливому стані. Із кожним днем вона стає все гіршою, руйнується. Шкода автобусів, які їздять цією дорогою. Її протяжність приблизно 500 метрів", – каже чоловік.

Суспільне Тернопіль Володимир Пасіка

Через мікрорайон Пронятин, зокрема, вулицю Проектну, їздить 23-й автобус.

"Із транспортом проблем нема, бо зараз ходить дві маршрутки, прекрасні маршрутки, але по таких ямах вони почнуть ламатись. Дорога погана, її ніхто не робив, коли люди почали будуватись, то кожна хата збирала щебінь і розсипали, потім нам навезли таке, що знімають з асфальту. То сміття. Розгорнули і все. Після кожної зими отакі ями. Після дощу вона, як глина, взуття брудне завжди", – розповіла пасажирка автобуса Олена Махова.

Суспільне Тернопіль Олена Махова

За словами Вікторії Остапенко, з проханням відремонтувати цю дорогу місцеві жителі зверталися до Тернопільської міської ради. Два роки тому зареєстрували електронну петицію, зібрали близько 300 підписів.

"Ми звертались в міську раду і нам сказали, що дорога буде. Минулого року приїхали якісь пару машин, висипали навіть не щебінь, а якесь сміття дорожнє, навіть катком його не вкатали. Ну, і на скільки його вистачило? На перший дощ, дощ пішов – все розмило і дорога стала ще в гіршою, тому що ті камінці просто порозлітались по всій дорозі. Воно ще більше розбомбило цю дорогу".

Суспільне Тернопіль Вікторія Остапенко

Жінка каже, що тепер підготували нове звернення до міського голови і теж зібрали підписи.

"Ми підписи зібрали за два дні, просто обдзвонила сусідів, всі вийшли на дорогу, я прийшла, всі попідписували, тому що всіх людей це вже дістало, тому що всі постійно ремонтують свої машини, весь час все ламається і ніхто нас не чує. Тут живуть і платять податки в місцевий бюджет, тому так само вимагаємо, щоб виконувались і наші закони", – каже Вікторія Остапенко.

Суспільне Тернопіль Жителі мікрорайону зібрали підписи та фото

Звернення жителів Пронятина в міській раді зареєстрували. Ситуацію коментуватимуть, коли його розглянуть, розповіла речниця Мар'яна Зварич.

Читати також