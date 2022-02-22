На Тернопільщині вдруге за два роки ветеранам війни відмовили у безкоштовному проїзді. Про це розповів виконувач обов'язків начальника обласного управління розвитку інфраструктури Михайло Олійник.

За його словами, останній випадок трапився у Ланівцях на маршруті Хмельницький-Тернопіль.Чоловік каже, звернулись до "Укртрансбезпеки" з проханням перевірити цей мершрут.

"Це друге звернення від учасника бойових дій за два роки. Тому що ми проводимо роботу з перевізниками, які обслуговують внутрішньо обласні автобусні маршрути, з ними досягнуто домовленості. Станом на сьогодні від учасників бойових дій чи учасників АТО скарг щодо відмови у безкоштовному проїзді не надходить", – каже Олійник.

Суспільне Тернопіль Михайло Олійник

За словами адвоката Віталія Вітіва, якщо вам відмовляють у пільговому проїзді, в першу чергу варто дзвонити до перевізника, тобто до власника маршруту.

"У водія має бути номер ліцензії, дзвонити і повідомляти про ситуацію і, можливо, ця ситуація врегулюється на місці. Якщо ж ні, то потрібно звертатись в Укртрансбезпеку і повідомити, що є порушення статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт". Відповідальність – на перевізнику, втім її несуть й водії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Адвокат каже, за відмову в безкоштовному проїзді водія можуть оштрафувати.

"Відповідно до статті 133/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність для водіїв. Але, знову ж таки, це вимагає фіксації правопорушення. А це може викликати протидію інших пасажирів, тому що потрібно це якось зафіксувати. Тому найефективнішим способом залишається дзвінок на гарячу лінію "Укртрансбезпеки" та перевізнику. Але якщо ж вам, все-таки, вдалось зафіксувати правопорушення, то водія можуть оштрафувати. Сума штрафу – 8 неоподаткованих мінімумів доходів. Це 136 гривень".

Суспільне Тернопіль Віталій Вітів

Пільговий квиток потрібно купувати, якщо людина їде з однієї області в іншу, – каже Віталій Вітів. Якщо ж мова йде про приміський або міський транспорт – там достатньо лише посвідчення.

"Для міжобласних перевезень потрібно купувати пільговий квиток, тому що в касі ставиться спеціальна відмітка. Адже ветерани та учасники війни мають чітку кількість безкоштовних проїздів. Втім, якщо ми беремо до уваги ситуацію, яка склалась в Ланівцях, то ми не знаємо, скільки проїздів використав ветеран. По-друге, він не мав де придбати цей пільговий квиток, тому що немає автостанції. Квиток насправді міг видати і водій маршруту. Тому виходить ситуація, коли все впирається в небажання водія перевозити цю особу. Через що? Через те, що вона має пільгу, а це дискримінація", – каже Вітів.

Що відомо

На Тернопільщині ветерану російсько-української війни відмовили у безкоштовному проїзді.

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