logo logo
Скільки пар на Кіровоградщині одружилися у день "шести двійок"
КОХАННЯРегіони

Скільки пар на Кіровоградщині одружилися у день "шести двійок"

Анастасія Ковальова
·
Скільки пар на Кіровоградщині одружилися у день "шести двійок" Фото: Emma Bauso/Pexels

Скільки пар одружились в Кіровоградській області у день "шести двійок", Суспільному розповів заступник начальника міжрегіонального управління у Кіровоградській області Андрій Грималюк.

Традиційно пари для одруження обирають вихідний день тижня, втім цього вівторка в області одружились 89 пар, сказав Андрій Грималюк. В цей день календарна дата містить шість двійок – 22. 02. 2022.

Подали заяви на інші дати 22 лютого 24 пари.

Читатйе також

Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм, Інстаграм та Ютуб.

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди