Скільки пар на Кіровоградщині одружилися у день "шести двійок"

Скільки пар одружились в Кіровоградській області у день "шести двійок", Суспільному розповів заступник начальника міжрегіонального управління у Кіровоградській області Андрій Грималюк.

Традиційно пари для одруження обирають вихідний день тижня, втім цього вівторка в області одружились 89 пар, сказав Андрій Грималюк. В цей день календарна дата містить шість двійок – 22. 02. 2022.

Подали заяви на інші дати 22 лютого 24 пари.

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