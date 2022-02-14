Подружжя з села Первозванівка Кіровоградської області Людмила та Михайло Кондратьєви разом живуть понад пів століття. У День закоханих свою історію знайомства розповіли Суспільному.

Михайло побачив Людмилу на фото: "Як я був в армії, Людмила прислала мені свою фотографію, вона мені сподобалась. Потом я поїхав у відпустку в село, побачив її, почали переписуватися", — розповідає він. Весілля святкували двічі: у батьків нареченої та нареченого.

Золоті весільні обручки подружжя одягло через 18 років після одруження. Два роки тому відсвяткували золоте весілля. Тоді, говорить жінка, ніби повернулися в молодість. "Нас благословили наші діти: дочка і син. Я відчувала, що ми знову молоді, був перший танець, дуже весело було".

Людмила каже, за півстоліття було всякого, але про розлучення не думали. "Ніколи не шкодувала, що вийшла за нього заміж".

Пара поділилась секретом щасливого подружнього життя: "Треба поважати, прощати один одному, щоб була гармонія, тоді буде все в порядку. Дбати одне про одного треба щодня, а не вітати тільки на свята".

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