Жителька селища Олександрівка Кіровоградської області Марія Кузик відзначила столітній ювілей. Ювілярка виховала трьох дітей, має четверо онуків та семеро правнуків. Жінка досі сама господарює на землі, щонеділі відвідує церкву та читає релігійні книги, розповіла Суспільному її донька Надія Фролова.

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З Луганська в Олександрівку пішки

Марія Кузик народилася у 1922 році в селі Головківка Черкаської області. Після закінчення семи класів школи, в пошуках кращого життя, поїхала до старшої рідної сестри у місто Ворошиловград (нині Луганськ). Там працювала у їдальні при шахті. Коли почалась війна, склала усі пожитки на сані та разом з іншими переселенцями місяць поверталася в Олександрівку, де жила ще одна її сестра.

"Це було взимку, на потяг людей не брали і разом з іншими вона пішки йшла в Олександрівку. Мама казала, що в дорозі люди пускали їх переночувати і навіть давали з собою їсти".

Після війни у 1947 році жінка вийшла заміж за Михайла Кузика, народили трьох дітей. В Олександрівці влаштувалась на робу клеєваром на місцевий цукровий завод. Там пропрацювала до 70 років.

У вихованні дітей жінка була суворою, в от їх навчання у школі не контролювала, цим займався батько.

Марія Кузик з донькою Надією фроловою Марія Кузик з донькою Надією Фроловою

Працює на землі та садить картоплю

Нині Марія Кузик живе сама у будинку, який збудували з чоловіком. "Я щотижня приїжджаю до мами, готую для неї на цілий тиждень їжу, допомагаю по господарству".

За словами доньки, ювілярка досі господарює на землі та садить картоплю. "Вже не може дочекатися весни, щоб вибирати картоплю на посадку, так вона у нас любить працювати на землі".

У 100 років Марія Кузик дуже жвава, з 30 років і донині щонеділі відвідує у церкву, співала у церковному хорі.

"Мама майже ніколи не приймала ліки. Оце на цукровому заводі вона травмувалася, це був перший і останній раз, коли вона лежала у лікарні. Любить читати церковну літературу, а от про життя України ми уже їй розповідаємо. Все життя працювала і дотримувалась посту, робить це і тепер у середу та п'ятницю".

Переїжджати у Кропивницький до доньки жінка не хоче, бо у своєму будинку вона господиня. "Колись мама зламала руку і ми забрали її до себе у Кропивницький. То вона у нас ледве місяць витримала і поїхала назад додому".

Надія Фролова говорить: Марія Кузик не єдина довгожителька у їхній родині. "Мама часто любить повторювати, що ніколи не думала, що доживе до сторіччя. Хоча її бабуся, матір батька, прожила 104 роки".

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