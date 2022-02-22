У КМДА назвали фейком заяви про начебто увімкнення сирен 22 лютого

22 лютого у столиці не заплановано проведення перевірки системи оповіщення із увімкненням звуку сирен. Про це повідомляє департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.
У КМДА наголосили, що інформація, поширена низкою ЗМІ про начебто перевірку, заплановану на 22 лютого, не відповідає дійсності.
"Просимо не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати за офіційними джерелами інформації", — закликали в міській адміністрації.
Зазначимо, що не уперше в Києві поширюються непідтверджені заяви щодо увімкнення сирен. Наприкінці минулого року у багатьох під'їздах з'явилися оголошення про перевірки системи оповіщення, яка нібито мала відбутися ще 29 грудня 2021 року, але в КМДА Суспільному тоді повідомили, що оголошення з'явилися передчасно.
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