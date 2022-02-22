Ховалися від обстрілів з дітьми: харківські волонтери виїхали зі Щастя

Волонтери харківського проєкту "Олені святого Миколая" під час поїздки на Луганщину з гуманітарною допомогою 22 лютого кілька годин ховалися в укритті через обстріли.

Про це в ефірі "Сьогодні. Головне" розповіла співорганізаторка проєкту Євгенія Левінштейн. Волонтерська група, яка відвідувала дітей прифронтової зони, застала обстріли та пожежу на Луганській ТЕС у Щасті.

— Тут гримить — страшне! Нас чекають діти, підлітки у Врубівці, яким ми пообіцяли, що ми їх відвозимо, і вже домовилися з нашими друзями у Закарпатті, що ми їх привеземо у Закарпаття через Харків, — розповіла Левінштейн.

У тих населених пунктах, де ви побували, що зі світлом, опаленням?

В Троїцькому були, там немає світла, у Врубівці газопровід перебитий, світло там теж то з'являється, то зникає, те саме зі зв'язком.

З якими проханнями звертаються? Просять допомогти виїхати?

Оскільки ми їздимо, нам діти пишуть: "Коли ви за нами приїдете?" І це серйозний тиск на нас. Вивозити людей треба централізовано, цим треба займатися. Я не знаю, чи є у держави плани це робити.

Ми на лінії розмежування вже третій день. Саме у Врубівці потрапили під обстріл, зараз, кажуть, теж гатили по них. Ми сиділи, пили чай, розмовляли, як діти почувають себе, і почався черговий обстріл, спустилися у бомбосховище клубу. Бачили, як дітям страшно, пообіцяли, що ми їх вивеземо звідти, тепер намагаємося цю обіцянку виконати.

Де зараз діти з клубу?

Зараз діти по домівках, у бомбосховищах. Всім дуже страшно, і дорослим, і дітям. Там обстріли йдуть, йдуть, йдуть, у них такого не було ніколи. Дуже налякані люди. Підлітки налякані більше, ніж будь-хто, бо маленькі діти не дуже розуміють ситуацію, дорослі стримують себе, підлітками страшно за своє майбутнє.

Діти хочуть говорити про майбутнє?

Підлітки з радістю говорять про майбутнє, мріють — хочуть вчитися, подорожувати, жити, як їхні однолітки, які живуть у тих містах, де зараз більш-менш спокійно. Підлітки хвилюються, що запустили навчання через усе це, що їм треба складати тести, вони хочуть вступати в університети, якось рухатися по життю.

Про обстріли й війну, звичайно, теж говорять. Їм потрібно про це говорити. Дорослі люди пострадянські стримані, в чомусь жорсткі, а на Луганщині, Донеччині вони ще більш стримані. Ми дозволили дітям розмовляти на ті теми, які їх справді хвилюють.

За кілька годин після розмови із Суспільним волонтери повідомили, що виїхали зі Щастя і перебувають у Новоайдарі.

Що відомо