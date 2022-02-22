Олександр Заїка прокоментував обшуки в онкоцентрі у Чернігові

Обшуки пройшли в законний спосіб, працівникам були зачитані їхні права та надана ухвала суду. Так обшуки, які 21 лютого пройшли у Чернігівському медцентрі сучасної онкології прокоментував Суспільному виконувач обов’язків гендиректора медзакладу Олександр Заїка.

"Дійсно, у нас пройшов обшук. Це стосується кримінальних проваджень, які були відкриті раніше. Все було виконано в законний спосіб, була надана ухвала. Це дещо змінило наш графік роботи, але не суттєво", — зазначив в.о. гендиректора.

За словами Олександра Заїки, робітники онкоцентру співпрацювали зі слідством під час обшуку та надали всі необхідні документи, які вимагали силовики. Які саме це були документи, він відповідати відмовився.

"Йде досудове розслідування і я не можу це коментувати, адже це може зашкодити слідству. Те, що від нас вимагали, ми надали і співпрацюємо зі слідством", — сказав пан Заїка.

Водночас вчора, 21 лютого, одразу після обшуків завідувач операційного блоку Олег Матвійчук повідомив Суспільному, що у працівників медзакладу вилучали мобільні телефони, і це «найбільше викликало супротив». Завідувач відділення клінічної онкології та гінекології Юрій Шень також розповів, що мобільні телефони у працівників вилучали без відповідного погодження.

"В ухвалі про вилучення особистих речей цей пункт не був зазначений. Одна з наших колег викликала свого адвоката, вона прибула. Яка так само акцентувала на тому, що в ухвалі немає про вилучення мобільних телефонів. Тим не менше, відбувається те, що відбувається", — відзначив пан Шень.

За словами речника прокуратури області Валерія Литовченка обшуки в онкоцентрі провели в рамках кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем працівниками закладу, зокрема вимагання від пацієнтів грошей на користь "Благодійного фонду сприяння розвитку Чернігівського обласного онкодиспансеру", який юридично зареєстрований на території ринку "Шанхай".

Юрій Шень, нинішнє кримінальне провадження назвав політичним замовленням, можливих замовників не назвав. На це звинувачення Валерій Литовченко сказав так.

"Що стосується коментаря одного із колишніх керівників цього закладу, який сам був фігурантом кримінального провадження, стосовно політичного замовлення, то це скоріше відноситься до його уяви".

Нагадаємо, у вересні 2021 року Юрію Шеню, який тоді виконував обов’язки гендиректора онкоцентру, прокуратура області повідомила про підозру. За версією слідства, перебуваючи на посаді керівника, він неефективно використовував гроші лікарні, через що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму один мільйон 390 тисяч гривень.

31 січня кримінальне провадження у справі закрили у зв'язку з закінченням строків досудового розслідування. У прокуратурі повідомляли, що подаватимуть апеляцію. Нині

За словами директорки Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної, у новому році скарг на роботу Чернігівського центру сучасної онкології не надходило.

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