Суд закрив кримінальне провадження у справі Юрія Шеня

Кримінальне провадження у справі екскерівника Чернігівського онкоцентру Юрія Шеня закрили у зв'язку з закінченням строків досудового розслідування. Про це повідомила суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Людмила Самусь.

Нагадаємо, справу про зловживання службовим становищем слухали вчора. Адвокатка підозрюваного Галина Якуба просила закрити кримінальне провадження.

З її слів, прокурор надав доступ стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та вручив обвинувальний акт поза межами строку досудового розслідування.

Прокурор Олександр Довгошей виступав проти закриття кримінального провадження. З його слів, досудове розслідування в даному кримінальному провадженні було закінчено в межах передбачених строків.

Як сказав у коментарі Суспільному речник обласної прокуратури Валерій Литовченко, прокуратура подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 21 вересня минулого року прокуратура області повідомила Юрію Шеню про підозру. Там зокрема йшлося, що він, перебуваючи на посаді керівника, неефективно використовував гроші лікарні: замовляв консультаційні послуги у сфері економіки у приватного підприємця, приватні послуги пральні. Фінансовий аудит показав, що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму один мільйон 390 тисяч гривень.

Читайте також:

Зловживання службовим становищем: екскерівнику Чернігівського онкоцентру повідомили про підозру