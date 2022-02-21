Обшуки в онкоцентрі в Чернігові: прокуратура назвала причину

Незаконне вимагання грошей з пацієнтів, – така причина обшуків, які пройшли 21 лютого у Чернігівському медцентрі сучасної онкології. Суспільному про це повідомив речник прокуратури області Валерій Литовченко.

За версією слідства, медичні працівники зловживали службовим становищем та вимагали перераховувати гроші до благодійного фонду за послуги, які мають надавати безкоштовно.

"Під час п’ятихвилинки у гендиректора зайшла слідча група прокуратури, зачитали нам ухвали, сказали, що будуть обшуки. Вилучили у нас мобільні телефони. Оце найбільше викликало супротив, незрозумілість, що повилучали… Це ж наші речі", – сказав завідувач операційного блоку Олег Матвійчук.

ФОТО: Суспільне Чернігів Завідувач операційного блоку Олег Матвійчук

Отримати коментар гендиректора закладу Суспільному не вдалося. Екскерівник, а нині завідувач відділення клінічної онкології та гінекології Юрій Шень повідомив, що обшуки проводять не лише в кабінеті головного лікаря, а в усьому закладі. Вважає, мобільні телефони у працівників вилучали без відповідного погодження.

"В ухвалі про вилучення особистих речей цей пункт не був зазначений. Одна з наших колег викликала свого адвоката, вона прибула. Яка так само акцентувала на тому, що в ухвалі немає про вилучення мобільних телефонів. Тим не менше, відбувається те, що відбувається".

ФОТО: Суспільне Чернігів Завідувач відділення клінічної онкології та гінекології Юрій Шень

За словами речника прокуратури області Валерія Литовченка, обшуки в центрі сучасної онкології проводять в рамках кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем працівниками закладу.

"Мова йде про те, що персонал закладу вимагав від пацієнтів коштів на користь одного з благодійних фондів. При цьому медичну допомога у державних та комунальних заклад здійснюється за рахунок держави і безкоштовно для пацієнтів".

ФОТО: Суспільне Чернігів Речник прокуратури області Валерій Литовченко

"Благодійний фонд сприяння розвитку Чернігівського обласного онкодиспансеру" юридично зареєстрований на території ринку "Шанхай". Офісу благодійного фонду знімальній групі знайти не вдалось, їх телефони у відкритих джерелах відсутні. Юрій Шень кримінальне провадження називає політичним замовленням.

"Це дуже схоже на політичне замовлення для значного пониження рейтингу закладу, відповідно, і рейтингу лікарів цього закладу".

Можливих замовників він не називає. Нагадаємо, у вересні минулого року Юрію Шеню, який тоді виконував обов’язки гендиректора онкоцентру, прокуратура області повідомила про підозру. За версією слідства, перебуваючи на посаді керівника, він неефективно використовував гроші лікарні, через що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму один мільйон 390 тисяч гривень.

31 січня кримінальне провадження у справі закрили у зв'язку з закінченням строків досудового розслідування. У прокуратурі повідомляли, що подаватимуть апеляцію. Нині на заяву Юрія Шеня про політичну вмотивованість провадження Валерій Литовченко сказав так.

"Що стосується коментаря одного із колишніх керівників цього закладу, який сам був фігурантом кримінального провадження, стосовно політичного замовлення, то це скоріше відноситься до його уяви".

За словами директорки Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної, у новому році скарг на роботу Чернігівського центру сучасної онкології не надходило.

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