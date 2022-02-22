В разі потреби, вийде захищати свою країну зі зброєю в руках. Так прокоментував останні події, пов'язані з визнанням Росією незалежності терористичних формувань ОРДЛО, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на розширеній нараді у міськраді сьогодні, 22 лютого.

"У мене іншого паспорту нема, Україна — моя країна. Тому, якщо буде потрібно захищати її зі зброєю — я буду це робити. Я вірю в Україну!!" — зазначив Атрошенко.

Він також охарактеризував останню промову президента Зеленського, як «незрозумілу», тобто він (Зеленський, — ред.) не має чіткої позиції.

"А що буде, якщо Путіну захочеться зайти ще в інші області? Які наші дії, дії європейських країн, США? Європейським країнам дешевше надати реальну допомогу зброєю, це буде дешевше, чим потім все життя надавати допомогу Україні. Я вважаю, якщо б весь світ побачив спроможність Україні відбити напади, то б не одне посольство не виїжджало... фінансові ринки були б стабільні", — вважає міський голова.

В питанні тероборони Атрошенко знову наголосив, що в нього нема повноважень проявляти якусь ініціативу, адже "є діюче законодавство, яке не дає площини для будь-яких ініціатив для мене, як для міського голови". Однак зауважив:

"Все, що ми можемо робити на сьогоднішній день — буде зроблено. Чи проявляти якусь ініціативу, вона буде протиправною з мого боку, але вона буде".

Та зазначив, що навіть в таких умовах він бачить й позитив:

"Місто працює в сталому режимі. Для керівників — ця ситуація додає тільки додаткову відповідальність до ваших службових обов'язків. Транслювати спокій в колективах. Вони мають працювати злагоджено. Але ця ситуація має й позитивний бік: менше ілюзій в людей лишається, що таке Росія і хто такий Путін. В Росії своя імперська правда. Іншої Росії не буде. Її поведінка агресивна. І жодних ілюзій в цьому плані вже не буде. Наші партнери, у нас не має бути жодної ілюзії, всі мають з України свій зиск... Я вважаю, як це не болісно, але в цьому є позитив: в них своя правда, в Росії своя, в США своя. Нам залишається знайти свою. Не слугувати комусь, а слугувати Україні. Розвивати Україну. Абсолютно бездарно позбулися ядерної зброї, свого суверенітету... Але це позитив, який нарешті повинен слугувати українцям: вдумливо голосувати на виборах холодною головою, ані серцем. Одні б..ді слугують Росії, а інші — нашим друзям! Ось, коли ми будемо слугувати Україні — все буде добре", — підсумував Атрошенко.

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