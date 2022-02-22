Вдруге за тиждень. В "Івано-Франківськтеплокомуненерго" змінився керівник

На "Івано-Франківськтеплокомуненерго" змінили виконувача обов'язків керівника підприємства. Міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків прийняв на цю посаду Володимира Фалдину.

Нового керівника міський голова представив на оперативній нараді 22 лютого. За даними сайту Youcontrol, виконувачем обов'язків Володимир Фалдина став 17 лютого.

15 лютого Руслан Марцінків звільнив керівника "Івано-Франківськтеплокомуненерго" Євгенія Герасименка та призначив виконувачем обов'язків Ігоря Лесіва, який працював головним інженером на підприємстві.

У коментарі Суспільному Руслан Марцінків розповів, чому вирішили змінити керівника.

"Мені не подобаються ці нові платіжки. Є постанова Кабміну, але, можливо, можна нарахувати якось менше людям. Я вважаю, що це — одна з причин, чому змінили. Нарахування вже є, але ми дивимося, як зробити так, щоб люди не платили. Напрацювання є, але це — десь на межі закону, тому що всі несуть відповідальність. Ти не нарахував — можуть прийти правоохоронці та сказати, що ти призвів до збитків комунальне підприємство. А це — кримінальна стаття. Не кожен керівник готовий. Але якийсь механізм, щоб уникнути соціального навантаження у законний спосіб, ми шукаємо", — сказав Руслан Марцінків.

З його слів, друга причина зміни керівника — повільний перехід на індивідуальне опалення будинків в районі вулиці Індустріальної.

"Я вважаю, що має бути активніший перехід багатоповерхівок району Індустріальної на індивідуальне опалення. Так, багато перейшло минулого року, але цього не достатньо. Керівник не має стримувати цей процес, а сприяти, щоб люди переходили на індивідуальне", — розповів Руслан Марцінків.

Що відомо

19 серпня екскерівнику "Івано-Франківськтеплокомуненерго" Євгенію Герасименку Івано-Франківський міський суд оголосив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального Кодексу України. Герасименка підозрюють у тому, що він отримав 12 800 грн за продаж металевих труб з підприємства. Про це йдеться в ухвалі суду від 17 серпня 2021 року у справі № 344/13003/21.

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