У селі Ріп’янка Калуського району зайнявся будинок. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка. Про це на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку приблизно о 8:20. Гасити вогонь вирушили рятувальники із селища Войнилів.

"Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місці пожежі знайшли тіло чоловіка 1963 року народження", — йдеться у дописі.

Площа загоряння житлової кімнати будинку склала 5 м². За версією надзвичайників, ймовірна причина займання — необережне поводження з вогнем.

Прикарпатські рятувальники підготували низку порад, як безпечно перебути зиму в приватному будинку.

Отож, якщо ви обігріваєте помешкання пічкою, потрібно дотримуватися таких правил:

перед початком та впродовж усього опалювального сезону необхідно чистити димоходи та печі від сажі, щоб вони не зайнялися;

біля кожної печі перед грубкою на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 м;

усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

попіл та шлаки, які видаляють з грубки, потрібно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.

Заборонено під час використання пічок:

залишати печі, в яких горять дрова, без нагляду або дозволяти наглядати за ними дітям;

користуватися печами, які мають тріщини;

ставити горючі речовини чи дрова безпосередньо перед грубкою;

сушити та складати на печах одяг, дрова тощо;

застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

розпалювати печі з відкритими дверцятами грубки;

зберігати у кімнатах запас палива, який перевищує добову потребу.

Категорично заборонено:

залишати дітей біля печей, які горять, без догляду дорослих;

застосовувати для опалення помешкання нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання;

використовувати кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією;

залишати під напругою незаізольовані кабелі та проводи;

обгортати електролампи та світильники папером, тканиною чи іншими горючими матеріалами;

залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі тощо.

Рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути нещасних випадків.

У разі пожежі, задимленості, загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів – телефонуйте до Служби порятунку за номером "101".

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