В "Івано-Франківськтеплокомуненерго" призначили нового керівника

Міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків призначив Ігоря Лесіва керівником державного міського підприємства "Івано-Франківськтеплокомуненерго". Про це він повідомив в етері радіо "Західний полюс".

"Позавчора (15 лютого – ред.) я звільнив керівника "Івано-Франківськтеплокомуненерго" і призначив виконувача обов’язків", – сказав Марцінків.

Виконувачем обов'язків керівника підприємства став Ігор Лесів, який до цього працював головним інженером "Івано-Франківськтеплокомуненерго". Про це інформують на офіційному сайті підприємства.

Що відомо про нового керівника

Ігор Лесів народився 1 січня 1968 року у селі Ганівці Галицького району Івано-Франківської області. Здобув вищу освіту в Інституті менеджменту та економіки. В "Івано-Франківськтеплокомуненерго" почав працювати у 1999 році начальником зміни теплового району №5. У 2021 році Ігор Лесів став технічним директором цього підприємства, а в січні 2022 року – головним інженером.

Що відомо про екскерівника

19 серпня екскерівнику "Івано-Франківськтеплокомуненерго" Євгенію Герасименку Івано-Франківський міський суд оголосив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального Кодексу України. Герасименка підозрюють у тому, що він отримав 12 800 грн за продаж металевих труб з підприємства. Про це йдеться в ухвалі суду від 17 серпня 2021 року у справі № 344/13003/21.

Читайте також

Марцінків звільнив керівника "Івано-Франківськтеплокомуненерго"

"Івано-Франківськтеплокомуненерго" має мільйонні збитки через "стрибки" цін за газопостачання

У Франківську Водоекотехпром судиться з Теплокомуненерго

Замість СТЕКу у Франківську тепло подаватимуть дві фірми-наступниці

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини