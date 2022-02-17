В "Івано-Франківськтеплокомуненерго" призначили нового керівника

Міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків призначив Ігоря Лесіва керівником державного міського підприємства "Івано-Франківськтеплокомуненерго". Про це він повідомив в етері радіо "Західний полюс".
"Позавчора (15 лютого – ред.) я звільнив керівника "Івано-Франківськтеплокомуненерго" і призначив виконувача обов’язків", – сказав Марцінків.
Виконувачем обов'язків керівника підприємства став Ігор Лесів, який до цього працював головним інженером "Івано-Франківськтеплокомуненерго". Про це інформують на офіційному сайті підприємства.
Що відомо про нового керівника
Ігор Лесів народився 1 січня 1968 року у селі Ганівці Галицького району Івано-Франківської області. Здобув вищу освіту в Інституті менеджменту та економіки. В "Івано-Франківськтеплокомуненерго" почав працювати у 1999 році начальником зміни теплового району №5. У 2021 році Ігор Лесів став технічним директором цього підприємства, а в січні 2022 року – головним інженером.
Що відомо про екскерівника
19 серпня екскерівнику "Івано-Франківськтеплокомуненерго" Євгенію Герасименку Івано-Франківський міський суд оголосив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального Кодексу України. Герасименка підозрюють у тому, що він отримав 12 800 грн за продаж металевих труб з підприємства. Про це йдеться в ухвалі суду від 17 серпня 2021 року у справі № 344/13003/21.
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