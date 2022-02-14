У січні родина Небо, яка мешкає в Івано-Франківську, отримала від "Теплокомуненерго" платіжку за абонентське обслуговування. Мартін Небо розповів кореспондентці Суспільного, що розірвав договір з компанією у 2021 році та від’єднав централізоване опалення.

З його слів, у телефонній розмові на підприємстві пояснили, що родина має заплатити за опалення в під’їзді та підвалі.

Причиною відмови від послуг "Івано-Франківськтеплокомуненерго" стала висока абонентська плата — по 7,5 тис. грн у місяць, розповідає Мартін Небо. У 2022, каже чоловік, квартиру опалюють лише обігрівачами.

Фото: Суспільне Карпати

Мартін Небо каже, що не проти оплатити платіжку, якщо на підприємстві йому розтлумачать, що це за нарахування, та укладуть з ним новий договір.

"Мені дуже цікаво, на якій підставі ці суми розраховуються? Має бути якийсь лічильник. Наприклад, ми маємо заплатити 172 грн, інші – 500 грн. Де гарантія, що упродовж року вони не нарахують по 1 000 грн? На чому взагалі ґрунтується це обчислення?", — каже Мартін Небо.

Його дружина Ілона каже, що не розуміє, чому повинна платити. Адже батареї у під’їзді від’єднали приблизно 15 років тому, а в підвалі – холодно.

"Коли ми були користувалися послугами "Івано-Франківськтеплокомуненерго", вони нам наголошували, що ми платимо за опалення підвалу і під'їзду за всіх, хто від'єднаний. Тому в нас така велика сума за тепло була. Ми від'єдналися нарешті, щоб не сплачувати, тому що підвал та під'їзд холодний. Чому ми маємо ще за це все гроші платити?", — каже Ілона Небо.

Фото: Суспільне Карпати

Підставою для нових нарахувань стала Постанова Кабміну № 1022 від 8 вересня 2021 року. В документі є пункт, що поки багатоповерхівку повністю не від'єднають від централізованого теплопостачання, усі її мешканці повинні сплачувати за послуги з опалення місць загального користування житлового будинку, технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання та централізованого опалення.

За словами адвоката Івана Цебрія, родина Небо може не оплачувати платіжки, оскільки немає правових підстав. Підприємство може стягувати гроші за фактично надані послуги або послуги, які прописані в договорі.

"Має бути договір. І згідно з тим договором мають бути надані послуги. Оскільки договір уже розірваний і "Теплокомуненерго" жодних послуг не надає, то, відповідно, немає правової підстави платити. Якщо "Івано-Франківськтеплокомуненерго" вважає, що люди винні підприємству якісь гроші, то воно може звернутися до суду", — каже Іван Цебрій.

13 січня міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook доручив "Івано-Франківськтеплокомуненерго" не нараховувати абонентську плату за обслуговування, а постанову № 1022 назвав такою, що викликає у суспільстві соціальну напругу.

Кореспондентка Суспільного звернулася до директора підприємства "Івано-Франківськтеплокомуненерго" Євгена Герасименка, щоб дізнатися, яким чином людям нараховують оплату та чому з ними не укладають договори перед тим, як надсилати платіжки. Він пообіцяв дати відповідь на письмовий запит.

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