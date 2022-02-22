4 мільйони гривень із міського бюджету Черкас запропонували спрямувати на потреби територіальної оборони Черкащини під час засідання місквиконкому 22 лютого.

Учасники засідання проголосували за прийняття відповідної програми. Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

За словами заступника директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергія Отрешка, ці кошти, зокрема, планують використати на ремонтні роботи для приміщень, призначених для потреб батальйону тероборони.

"В одному з цих приміщень ми вже робимо ремонт та приводимо його до того стану, що відповідає всім вимогам", — розповів секретар міськради Юрій Тренкін.

За словами посадовця, суму в 4 мільйони попросили представники тероборони:

"Нині є така заявка. Якщо буде потрібно, будемо додатково дофінансовувати програму".

Після рішення виконкому за спрямування коштів на потреби тероборони має проголосувати депутатський корпус на сесії міськради.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також