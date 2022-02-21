У Чернігові в онкоцентрі проходять обшуки

Від ранку 21 лютого у Чернігівському медичному центрі сучасної онкології проводять обшуки. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на місці подій.

З її слів, наразі там працюють співробітники Нацполіції та прокуратури. Вони проводять обшуки, зокрема, у приймальні директора.

За словами одного із лікарів, обшуки почалися, коли в онкоцентрі проходило ранкове планування. Правоохоронці зачитали рішення суду, а в керівництва на час проведення обшуку вилучили телефони.

За інформацією, яку Суспільне отримало із власних джерел, справа, за якою проводять обшуки, стосується діяльності благодійного фонду Чернігівського онкоцентру.

Суспільне намагається отримати коментар в.о. гендиректора онкоцентру Олександра Заїки.

ФОТО: Суспільне Чернігів Обшуки

Як повідомив у коментарі Суспільному колишній в.о. гендиректора, а нині завідувач відділення клінічної онкології та гінекології Юрій Шень, обшуки проводяться в рамках того ж кримінального провадження, яке було відкрито минулого року.

За його словами, це політичне замовлення, щоб знизити рейтинг лікарні, медиків та його спеціалістів. Хто може бути замовників – він не знає.

Нагадаємо, це не перша кримінальна справа, яка стосується діяльності чернігівського онкоцентру. 21 вересня 2021 року прокуратура області повідомила про підозру Юрію Шеню, який тоді виконував обов’язки гендиректора онкоцентру. Там зокрема йшлося, що він, перебуваючи на посаді керівника, неефективно використовував гроші лікарні: замовляв консультаційні послуги у сфері економіки у приватного підприємця, приватні послуги пральні. Фінансовий аудит показав, що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму один мільйон 390 тисяч гривень.

31 січня кримінальне провадження у справі екскерівника Чернігівського онкоцентру Юрія Шеня закрили у зв'язку з закінченням строків досудового розслідування.

Як сказав у коментарі Суспільному речник обласної прокуратури Валерій Литовченко, прокуратура подаватиме апеляцію.

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