За добу COVID-19 діагностували у 290 мешканців Львівщини

На ранок 21 лютого на Львівщині зареєстрували 290 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 918 людей одужали, 9 — померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1068 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 290 осіб", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки захворювання на COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький: 8

Золочівський: 21

Львівський: 141 (м. Львів – 112)

Самбірський: 3

Стрийський: 49

Яворівський: 50

Червоноградський: 18.

У стаціонарах лікарень області перебувають 1273 людини. Ліжкова мережа заповнена на 23,99%. У реанімації перебуває 128 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 42.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 300 961 людини. 234 431 мешканець Львівщини одужав, 6534 – померли.

Що відомо

На ранок 20 лютого на Львівщині зареєстрували 635 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 337 людей одужали, 13 — померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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