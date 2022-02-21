За добу COVID-19 діагностували у 290 мешканців Львівщини

На ранок 21 лютого на Львівщині зареєстрували 290 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 918 людей одужали, 9 — померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 1068 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 290 осіб", — повідомили у ЛОДА.
Нові випадки захворювання на COVID–19 зареєстрували:
- Дрогобицький: 8
- Золочівський: 21
- Львівський: 141 (м. Львів – 112)
- Самбірський: 3
- Стрийський: 49
- Яворівський: 50
- Червоноградський: 18.
У стаціонарах лікарень області перебувають 1273 людини. Ліжкова мережа заповнена на 23,99%. У реанімації перебуває 128 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 42.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 300 961 людини. 234 431 мешканець Львівщини одужав, 6534 – померли.
Що відомо
- На ранок 20 лютого на Львівщині зареєстрували 635 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 337 людей одужали, 13 — померли.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
Читайте нас у Instagram: головні новини регіону