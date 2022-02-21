Учнів та вчителів 33-го вінницького ліцею навчали як діяти під час небезпеки. Про це Суспільному повідомила очільниця закладу Наталія Сидоренко.

За легендою, урок математики у ліцеї переривали три коротких дзвінки. Це й було сигналом про "небезпеку". Учням необхідно було одягнутися та вийти на вулицю.

Фото: Суспільне Вінниця

Тренувальні евакуації у школі проводять двічі на рік, каже вчителька Валентина Бушинська. Сьогодні, 21 лютого, їх провели спільно з рятувальниками.

"Ми звертаємо увагу на те, щоб не було емоційного стресу, щоб діти не хвилювалися, щоб без паніки, аби підтримували один одного", — каже вчителька ліцею №33 Валентина Бушинська.

Фото: Суспільне Вінниця

Як діяти у надзвичайній ситуації і до кого звертатися розповідають і в школі, і вдома, каже учениця Єва Марусен.

"У нас така ситуація в країні, що воно потрібно для своєї безпеки. Я готувалася з батьками. Вони мені розказували як потрібно евакуюватися. А взагалі ми це обговорюємо з вчителькою", — говорить Єва Марусен.

"Якшо людина знає, що їй робити, то цей алгоритм дій знижує напруження і у випадку справжньої необхідності, паніки вдасться уникнути", — каже рятувальник Олег Семенов.

Фото: Суспільне Вінниця

Аби психологічно не травмувати школярів, про тренування попереджають і учнів, і батьків завчасно, — каже директорка ліцею Наталія Сидоренко. З учнями початкової школи евакуацію проводили в ігровій формі.

"Ми проводимо інструктаж з кожним класом окремо, щоб не було паніки і хаосу серед учнів початкової школи. Учитель обирає зручний час і день, коли колектив готовий, спокійно, в ігровій формі, але акцентуючи увагу на важливості ситуації проводимо тренувальну евакуацію ", — каже Наталія Сидоренко.

Фото: Суспільне Вінниця

Навчання, каже рятувальник Олег Семенов, проводитимуть до кінця місяця з тими школами, які залишать заявки.

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