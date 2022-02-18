У Вінниці відбулися відкриті навчання військової підготовки для цивільного населення "Не панікуй! Готуйся!". Навчання провели 20 лютого перед колишнім кінотеатром “Росія”. Про це Суспільному розповів голова громадської організації "Центурія" у Вінниці Андрій Вербецький.

Цивільних навчали базових елементів поводження зі зброєю, правильній стійці, позиції для стрільби, заряджання й перезарядження зброї.

"Мені цікаво вчитися, щоб потім самому орієнтуватися. Такі навчання потрібно було давно зробити, щоб вони були частіше ", — каже учасник заходу Анатолій з позивним "Кот".

Фото: Суспільне Вінниця

Військові навчання для цивільного населення проведили учасники бойових дій (бойові офіцери полку "Азов"), які ділились власним досвідом.

"Одна з локацій — ознайомлення зі зброєю, друга локація — критичні кровотечі, третя — евакуація та поводження зі зброєю на макетах автомата "Калашнікова", — розповів Андрій Вербецький.

Фото: Суспільне Вінниця

Під час тренувань охочих вчили надавати домедичну допомогу та працювати з травмованими. Удосконалити свої знання вирішив й Олександр Багрій.

"Я вже був на таких курсах кілька років тому. Зрозумів, що їх потрібно проводити регулярно, тому що багато забувається, наприклад накладання турнікету. Хлопцям подяка, що зібрали людей, тим паче це безкоштовно і будь-хто може прийти та свої навики удосконалити", — говорить учасник заходу Олександр Багрій.

Фото: Суспільне Вінниця

Медичний блок був розділений на два етапи. На одній з локацій присутнім розповіли про евакуацію та надання допомоги пораненим під перехресним вогнем. В іншому приміщенні інструктор навчав невідкладній домедичній допомозі.

Серед охочих пройти навчання військової підготовки — Оксана Кириченко.

"Вважаю, що кожній людині потрібно володіти певними навичками і навчитися як себе поводити в надзвичайних ситуаціях та надавати допомогу собі та тим, хто цього потребує", — каже Оксана Кириченко.

Фото: Суспільне Вінниця

Навчання тривали протягом трьох годин. За словами Андрія Вербецького, такі тренування планують провести знову, коли і де саме, повідомлятимуть у соцмережах.

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