Працівників вінницьких дитсадків навчали надавати першу домедичну допомогу

Як надавати першу домедичну допомогу та користуватися автоматичними зовнішніми дефібриляторами вчили працівників дитсадків міста Вінниці. Тренінг безкоштовний. Його провели у приміщенні в реабілітаційному центрі "Гармонія" в межах проєкту "Тобі під силу врятувати життя".

"Ми побачили, який величезний запит є у громади для отримання досвіду, знань з домедичної допомоги і зрозуміли, що точно варто продовжувати. У нас ще буде таких дві групи" , — каже голова правління благодійного фонду "Подільська громада" Олена Данілова.

Рятувати життя до приїзду швидкої — учасників тренінгу вчать практикуючі лікарі та фельдшери екстреної медичної допомоги. Інструкторка Олена розповідає, під час роботи в екстренці побачила, — вінничани бояться надавати допомогу стороннім людям.

На заняттях показують не лише як рятувати життя, а й як не нашкодити своїми діями. Технологію відпрацьовують на манекенах та за допомогою автоматичних зовнішніх дифібриляторів, які обладнані звуковими підказками.

"Як правильно виявити постраждалого, визначити чи йому взагалі потрібна ця допомога, чи він дихає. Також навчимо надавати допомогу при вдавленні і пр судомах, бо є багато міфів надання саме цієї допомоги", — говорить інструкторка Олена Авраменко.

Фото: Суспільне Вінниця

Тренінг з надання першої домедичної проходить на базі центру "Гармонія". Це продовження проєкту "АЗД рятує життя".

"Наше кредо — "Врятувати життя під силу кожному". І це дійсно так. Ми намагаємось донести знання з домедичної допомоги широкому колу людей, тому що кожен може першим опинитися на місці події і розпочати для людини, якісь рятівні дії", — говорить Аліса Чорнокнижна.

Як провести непрямий масаж серця, з якою частотою та в якому положенні натискати на грудну клітину вчилась працівниця 22-го дитсадка міста Олена Ігнатенко.

"Ми маємо знати та вміти допомогти людині, в будь-якій ситуації: чи то робота, чи вулиця. Теоретично ми знаємо як це робити, а практично — ні. Тому виникло таке бажання піти і навчитися, здобути знання практичні. Самостійно — дуже важко", — каже Олена Ігнатенко.

Ще нікому не надавала допомогу, і навряд чи б це зробила до відвідування тренінгу, — каже вихователька дитсадка № 52 Марія Гораш.

"Не впевнена, що допомагала б. Тому що не вмію і не знаю. Сьогодні прийшла, щоб навчитися, думала, що буде легше. Складно, болять руки, але це нові враження та знання", — каже Марія Гораш.

Фото: Суспільне Вінниця

Тренінги з догоспітальної допомоги — безкоштовні. Триватимуть вони до 4 березня.

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