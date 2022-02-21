У Миколаєві міська стоматологічна поліклініка відновила медичний профілактичний огляд школярів. За необхідністю лікарі направляють дітей на планове лікування.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка міської стоматологічної поліклініки Юлія Гончарова.

За словами Юлії Гончарової, метою проведення профілактичних оглядів є виявлення у дітей карієсу на ранніх етапах. Станом на 21 лютого отримали заяви на профогляди від 23 навчальних закладів.

"До нас батьки звертаються тоді, коли у дитини вже зуб болить, або вона вже прийшла з припухлістю — наші стоматологи вже, як би вони не хотіли, не мають можливості цей зуб врятувати і пролікувати. Видалення молочних зубів призводить до аномального розвитку зубощелепної системи і надалі така дитина буде мати потребу в ортодонтичному лікуванні. Найкращий спосіб зберегти здорові зуби — це профілактика", — каже Юлія Гончарова.

У медичному кабінеті Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 імені Тараса Шевченка лікарі міської стоматологічної поліклініки 21 лютого провели профілактичний огляд учнів.

Лікарка-стоматолог Любов Чернишова перевіряла стан ротової порожнини в 11-річного Кирила Гордієнка. Хлопець раз на рік відвідує стоматолога. Після профілактичного огляду Кирило розповів кореспондентам, що порадила йому робити лікарка.

"Треба чистити зуби краще та прийти до лікаря зубного. Буває карієс. Він мене трохи тривожить", — розповів Кирило Гордієнко.

Лікарка-стоматолог Любов Чернишова з 17 лютого почала проводити профілактичний огляд в учнів школи. Жінка працює з дотриманням карантинних обмежень: змінює після кожного огляду рукавички, які також обробляє антисептиком.

У разі виникнення проблем у ротовій порожнині дитини лікарка-стоматолог виписує направлення на відвідування спеціаліста. Любов Чернишова розповідає, що у зв’язку з пандемією коронавірусу була дворічна перерва щодо профілактичного огляду стану зубів в учнів.

"Ми бачимо, що у дітей стали погані зуби. Діти бояться йти до стоматолога, деякі навіть не знають, що це таке. При профілактичних оглядах ми виявляємо, що дитина потребує терапевтичної допомоги, лікувально-стоматологічної, хірургічної і ще більш – це ортодентичної допомоги", — каже Любов Чернишова.

У Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №57 імені Тараса Шевченка навчаються 1185 учнів. Директор закладу Андрій Малахов говорить, що майже 80 відсотків батьків дали згоду на проведення профілактичного огляду дітей у закладі. У таких заходах вбачає лише користь, як для учнів, так і для їхніх батьків.

"По-перше, скорочується час для того, щоб відвідати стоматологічну поліклініку. Це потрібно відвертати батьків від роботи, потрібно відвертати дітей від занять. По-друге, лікарі дають ці корисні поради, багато дітей навіть не знають що таке зубна нитка. Вони не знають, які зараз є сучасні засоби для того, щоб попередити, провести профілактичну роботу, для того, щоб потім не лікувати, а запобігати цьому захворюванню", — каже Андрій Малахов.

За словами Юлії Гончарової, з 17 по 21 лютого пройшли огляд 247 учнів з 57-ї та 52-ї шкіл. Триватиме профілактичний огляд дітей стоматологами до кінця навчального року.

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