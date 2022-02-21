Енергопостачання Луганщини здійснюється через підстанцію Кремінська — Гайдай

Енергопостачання області здійснюється через ПС 500 кВ "Кремінська". Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Нині знеструмлено ПС 110 кВ Райгородська, ПС 110 кВ Щастя, та ряд ПС 35 кВ. Приблизно 45 800 споживачів в населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйске, Ольхове, Новокондрашевське, Сизе, Болотенне, Пшенічне, Малинове, Зелений Гай)", — додав Гайдай.

За його словами, станом на теперішний час ТОВ "ЛЕО" не може організувати аварійно-відновлювальні роботи, оскільки немає гарантій безпеки для бригад. ВСУ "закрило" місто Щастя на в'їзд та виїзд. Режим тиші не спостерігається.

Що відомо

12 липня 2020 року підстанцію "Кремінська" напругою 500 кВ після випробувань обладнання підключили до енергосистеми України. Вартість будівництва склала 1,28 млрд гривень. Проєкт почали розробляти у 2016 році, будівництво тривало 11 місяців.

До будівництва підстанції "Кремінська", з початком бойових дій на Донбасі електролінії, які зв’язували Луганщину з Єдиними енергетичними системами України, опинилися на тимчасово окупованій території та були відімкнуті. Відтоді основним джерелом виробництва електроенергії на підконтрольній Україні території області є Луганська ТЕС, що знаходиться у місті Щастя. Через це підприємствам регіону бракує електроенергії.

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