Представники частини підприємств Рівного готові допомогти міському батальйону тероборони. Таку позицію вони озвучили на нараді, яку скликав міський голова. Представники двох десятків компаній, фабрик та заводів почули про потреби резервістів, обмінялися з військовими керівниками телефонами та пообіцяли допомогти.

Зустріч влади та бізнесу організували у понеділок, 21 лютого.

"Ми створимо окрему групу в WhatsApp. Окремо додаються всі підприємці, хто має бажання фінансувати та підтримувати тероборону. Там буде вказано список потреб тероборони, і кожен з підприємців визначить, яку ланку він зможе закрити. Закликаю увесь відомий бізнес долучайтеся, підтримуйте, чим можете", — розповів співвласник IT-компанії Олександр Кирилович.

Фото: Суспільне Рівне Зустріч підприємців та міської влади

Тероборона забезпечена зброєю і формою, але бракує оргтехніки і деяких меблів — пояснив підприємцям командир батальйону тероборони Олексій Семенюк. Детальніше журналістам про ситуацію він не став розповідати, пояснивши це забороною керівництва надавати коментарі.

"Дуже часто ми стикаємося з певними бюрократичними механізмами, які не дозволяють оперативно вирішити ті чи інші завдання для потреб наших військових. Наприклад, закупівля тих чи інших товарів, речей, виключно зараз ми як місто можемо використовувати кошти програмно-цільовим методом, через тендери і закупівлі. А це як правило, місяць-півтора", — пояснив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Мер уточнив, що Рівне долучилося до списку міст, які звернулися до прем'єр-міністра з проханням спростити процедуру закупівель для військових. За його словами, це дозволить муніципальним чиновникам оперативніше забезпечувати тероборону всім необхідним.

Що відомо

У рамках розгортання територіальної оборони на Рівненщині сформували п'ять батальйонів, одну бригаду та регіональне управління ОК "Захід", яке керуватиме вісьмома західними областями, повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. На брифінгу 17 лютого він запевнив, що усі ці підрозділи вже мають визначені місця дислокації й можуть розпочинати роботу.

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