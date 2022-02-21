Що робити, якщо на місто напали: для черкащан провели вишкіл

У Черкасах провели безоплатний вишкіл "Не панікуй. Готуйся". Охочих долучитися до тренувань було стільки, що реєстрацію довелося призупинити за декілька днів до події, розповів Суспільному співорганізатор заходу, ветеран полку "Азов" Ігор Зайчук.

Учасників вишколу поділили на чотири групи та вчили правильно поводитись зі зброєю та надавати першу домедичну допомогу, а також пояснювали, що робити, якщо на місто напали. Обмежень за статтю чи віком не було.

На кожній із локацій була своя програма. На одній із них навчали базових елементів поводження зі зброєю та правильній позиції для стрільби.

Суспільне Черкаси

Автомати людям давали не справжні – макети зробили із дерева.

Черкащанка Анна Лимаренко розповіла: за потреби готова захищати своє місто, навіть якщо для цього буде необхідно стріляти:

"Я взяла участь у цьому заході, щоб дізнатися як взагалі тримати зброю в руках, щоб за потреби захистити своє місто. Сподіваюсь, що не виникне такої необхідності, але потрібно бути готовими, щоб не панікувати. Поки що найскладніше для мене – це запам’ятати положення тіла та змусити м’язи працювати правильно, тому я продовжуватиму тренуватися вдома".

Навчався поводитися зі зброєю і черкащанин Андрій.

"Усім зараз потрібні ці знання, бо Росія нападає. Для мене все цікаве, бо я нічого не знаю, не служив у армії", – розповів чоловік.

Суспільне Черкаси

На деяких локаціях учасники працювали в команді. За легендою, вони захищали свої позиції від ворога та рухалися з бронетехнікою. Навчання відбувалися під наглядом інструкторів-ветеранів бойових дій на сході України.

Команди мали "знешкодити" нападників та повернутись у безпечну зону. Учасник вишколу Ілля на таких навчаннях був вперше:

"Я працював зі зброєю тільки в академії, де навчався на юриста. На вишколі мені сподобалася атмосфера і те, що можна було здобути нові навички та знайти однодумців. Це зайвим не буде".

Також містянам розповідали про тактичну медицину, зокрема, як зупиняти кровотечу та накладати джгут.

Суспільне Черкаси

На кожній локації учасники працювали годину, потім мінялися. Зі слів співорганізатора заходу, ветерана полку "Азов" Ігоря Зайчука, працювати з цивільним населенням складно, але результат того вартий:

"Люди все життя займались своїми справами, а тут ворог активізувався і вони захотіли навчитися оборонятися. Ми, як ветерани, зобов’язані дати їм такі знання".

Суспільне Черкаси

За словами Ігоря Зайчука, участь у заході взяли три сотні черкащан.

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