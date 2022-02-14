Черкасців навчали надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій

Черкасців навчали надавати домедичну допомогу на полі бою. За словами інструктора Михайла Шитка, заняття відбуваються в межах безплатного курсу тактичної медицини.

Також Михайло Шитко розповів, що має бути у військовій аптечці.

"До військової аптечки входять: бинт, джут, термоковдра, гнучка шина, кровоспинний засіб та медикаменти",– зауважив інструктор.

Він зазначив, що ці речі допоможуть зберегти життя під час поранення.

Суспільне Черкаси На занятті з тактичної медицини

Чоловік показав, як правильно евакуювати людину з поля бою, якщо вона не може самостійно пересуватися.

"Сидячого чоловіка чи жінку, обпираємо об свою ногу. Руки — під пахви, потім ногами підіймаємо і відтягуємо", – зазначив пан Михайло.

Головне, сказав, не робити різких рухів, знайти місце поранення та перевірити дихання, потім діяти залежно від ситуації. Також розповів, як користуватися гнучкою шиною:

"Із гнучкої шини ви можете по здоровій нозі чи руці пораненого зробити будь-яку форму, щоб мобілізувати руку чи ногу. Цей матеріал, з якої вона зроблена, не викликає алергії, може контактувати з кров’ю пораненого", – розповів Михайло Шитко.

Суспільне Черкаси Відвідувачі лекції нотували в зошит та записували в телефоні

Черкащанка Анжела Полудненко оголошення про навчання побачила в соцмережі. Прийшла, бо вважає, що нині треба бути готовим до всього.

"Річ не в тому, який політичний стан в країні. Будь-якої миті з кожною людиною можуть трапитися якісь негаразди зі здоров’ям, і треба мати уявлення, як діяти, що з нею зробити доти, доки приїде "швидка", – зазначила жінка.

На лекції був черкащанин Олексій Стеблина. За його словами, через новини про ймовірну війну і вирішив навчитися допомагати іншим.

"Нині така ситуація в країні, що мені хотілося б дізнатися, як надавати домедичну допомогу. Раніше я навіть про це не задумувався, а зараз почав, це мені цікаво та актуально. Політична ситуація зараз така, що я маю бути готовим до всього", – зазначив Олексій Стеблина.

За словами інструктора, курси мали на меті зацікавити людей, бо за дві години навчити рятувати життя людей неможливо.

"Ми живемо в країні, де війна. Тому всі громадяни мають знатися на стрілецькій зброї та вміти надавати допомогу на полі бою незалежно від того, ким є людина, ким вона працює: кухарем, учителем чи лікарем. Наше завдання на сьогодні викликати в людей інтерес і розуміння того, що це не дуже важко. І якщо вони витратять якусь кількість грошей, придбають деяке спорядження і знайдуть курси, то їх там навчатимуть більш професійно", – розповів Михайло Шитко.

На лекції була сотня людей. Наступне заняття відбудеться 19 лютого, тоді навчатимуть поводитися зі зброєю.

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