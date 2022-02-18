У сутичках із силовиками під час Революції Гідності у січні-лютому 2014 року загинули семеро жителів Івано-Франківської області. До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, який в Україні відзначають 20 лютого, Суспільне розповідає про одного з них — коломиянина Богдана Калиняка.

"Ніколи не обманював, усе — по-чесному. Так учив дітей і нас бути чесними", — пригадує дружина героя Ольга Калиняк.

Фото: Суспільне Карпати Сім'я Богдана Калиняка

З її слів, під час Революції Гідності чоловік спочатку виходив на протести у Коломиї.

"У нього був якийсь такий настрій, що щось має змінитися. Він не міг не поїхати", — каже Ольга Калиняк.

Фото: Суспільне Спершу Богдан Калиняк виходив на протести у Коломиї, потім поїхав до Києва

У грудні 2013 року Богдан Калиняк записався у список охочих поїхати на Майдан. У центрі Коломиї, біля міської ратуші, стояли автобуси, якими можна було доїхати до Києва, розповідає донька Ірина Ільків. У столиці її батько долучився до 14 сотні самооборони Майдану "Вільні люди".

"Він просто записався у чергу та поставив нас перед фактом, що їде до Києва. У нас і в думках не було сперечатися з батьком чи якось переконувати його, щоб не їхав. Ми тата підтримували, але, звичайно, переживали. Однак таким був його вибір, і ми б його не зупинили, і не планували зупиняти. Батько той дух передавав нам — ми тут, на місці, ходили на мітинг", — каже Ірина Ільків.

Фото: Суспільне У столиці Богдан Калиняк долучився до 14 сотні самооборони Майдану "Вільні люди"

За два місяці Богдан Калиняк чотири рази їздив протестувати у Київ. Під час останньої поїздки, 19 січня, він потрапив під крижану воду водометів "Беркута". Після цього чоловік залишився на Майдані — допомагав травмованим і чергував вночі. Додому 26 січня він повернувся із підвищеною температурою і кашлем, а 28 січня помер у лікарні.

"Куртка, яку батько залишив у сестри, яка живе у Києві, була повністю мокра. Бо людей у -20°C на Водохреще, що було символічно, поливали не тільки водою, але водою з олією. Коли цю куртку випрали, вона не сохла. Сестра її прала разів зо три, а вона не висихала. Там була олія чи якийсь розчин, щоб одяг не міг висохнути у тому ж наметі чи у будинку", — розповідає Ірина Ільків.

Фото: Суспільне Карпати Богдана Калиняка облили холодною водою у 20°С морозу із водометів "Беркута"

Богдан Калиняк помер за день до свого 53 дня народження. Він був підприємцем і його дружина та донька продовжують сімейну справу.

"Хтось перекручує, перефразовує Революцію Гідності, каже: "чого ми досягли", "більшість людей виїхали за кордон", "ми втратили тих же українців". Але Революція Гідності була не про це. Вона — про вільне волевиявлення, про те, щоб ми мали право робити свій вибір, щоб ми у своїй країні жили так, як хочемо — достойно, гідно, чесно, сплачуючи податки, але маючи змогу заробити для себе і для своєї сім’ї", — розповідає Ірина Ільків.

Фото: Суспільне Герой Небесної сотні Богдан Калиняк помер за день до свого 53 дня народження

"Якщо не відстоїмо цього разу, то, напевно, вже не скоро відстоїмо", — говорив Богдан Калиняк.

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