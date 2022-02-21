Суми — місто обласного значення на північно-східній частині України. Місто лежить на берегах річки Псел. Суми поділяються на 2 міські райони: Ковпаківській і Зарічний. Про цікаві місця на околицях міста — читайте у нашому матеріалі.

Курганний некрополь в Зеленому Гаю

На відстані 30 км від Сум розташовується один із найбільших археологічних об’єктів Європи. Зеленогайський археологічний комплекс включає два городища сіверян: Велике і Мале, селище площею близько 25 гектарів, а також курганний некрополь (близько 2,5 тисяч курганів).

"Край пригод". Суспільне Суми

Уперше цей комплекс досліджувався в 1929 році археологом Миколою Макаренком та фундатором Сумського художнього музею Никанором Онацьким. Свого часу вони розробили докладний план селища і розташування курганів, але він був втрачений. У радянські часи тут розташовувалася база спортивного орієнтування.

"Край пригод". Суспільне Суми

Саме спортсмени-орієнтувальники допомогли археологам нанести на історичну карту Сумщини більшу частину відомих нині археологічних пам’яток.

Сумська свита на Луці

Лучанський розріз — пам’ятка природи місцевого значення. Саме тут знаходиться сумська свита ­— шар осадово-гірських порід, названий іменем нашого міста. Саме біля Сум його було найкраще видно, тому можна було добре описати. Шар вважається еталонним для геологів. Він являє собою мікропористу гірську породу, що складається з кремнезему і домішок скелетів дрібних морських організмів.

"Край пригод". Суспільне Суми

Будинок-музей А.Чехова

"Цей будиночок унікальний. Він невеличкий, але відтворює українську сторінку життя і творчості всесвітньовідомого письменника Антона Чехова, який гостював у місцевих поміщиків Линтварьових", ­— розповідає про заклад директор будинку-музею А.П. Чехова Віктор Комаров.

"Край пригод". Суспільне Суми

Перші експонати до музею принесли люди, які ще пам’ятали письменника. Декому він дарував перші дитячі книжки, когось лікував, а з деякими ловив карасів і раків. Як говорить директор музею, прототипами героїв творів Чехова інколи ставали й сумчани.

Блакитні озера

Це постіндустріальний об’єкт, розташований поруч із містом Суми. Вони утворилися внаслідок активного видобутку піску і поглиблення заплави Псла в 60-80 роки 20 століття, коли в Сумах відбувався стрімкий індустріальний розвиток і будувалося багато нового. Там, де були болота і зарості очерету, виросли цілі мікрорайони. Тепер Блакитні Озера – зона для дозвілля, де займаються водними видами спорту і відпочивають тисячі людей.

"Край пригод". Суспільне Суми

Квест-мандрівку по околицях Сум дивіться у новому випуску програми "Край пригод", яка є частиною проєкту "Створюй із Суспільним".

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