У сумському дитсадку "Світлячок" почали приймати дітей. Про це Суспільному розповіла завідувачка Оксана Логвиненко. Офіційного відкриття поки не було.

Зранку 21 лютого у садку займається одна група дітей – молодша. "Це 8 чоловік, з завтрашнього дня (22 лютого - ред.) прийдуть дві групи раннього віку. Батьки сказали, що вони не пройшли медичну комісію, і сьогодні беруть останні довідки", - розповіла завідувачка.

Суспільне Суми

На будівництво садка витратили понад 87 мільйонів гривень платників податків. Заклад мали відкрити у листопаді 2021-го. Але будівельні роботи довелось продовжити через те, що наприкінці 2021 року обласна комісія з доступності виявила порушення.

Суспільне Суми

Список виявлених недоліків з інклюзії складався з 13 пунктів, каже урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Сумської області Олег Габ.

"На той момент були відсутні таблички шрифтом Брайля, але вони з’явилися. Різна висота сходинок на маршових сходах. Це виправити, напевно, вже ніяк не можливо. На шляхах підходу до будівель відсутня тактильна плитка – як її не було, так вона й не з’явилася. Ще кричуще – відсутність захисних споруд від дощу, снігу над пандусами. Вони слизькі", - говорить він.

Суспільне Суми

Недоліки мали виправити до здачі садка в експлуатацію, каже Олег Габ. Ці недоліки стосуються не тільки дітей з інвалідністю, а і батьків з інвалідністю, говорить він.

"Приїхати сюди на візку, і одразу почуваєшся людиною другого сорту. Це провина замовника. Провина Сумської міської ради. Якщо мер міста жодного разу не прийшов на комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю, то така у нас і доступність", - говорить Габ.

Суспільне Суми

Садок розрахований на 160 вихованців. За словами Оксани Логвиненко, на сьогодні до дитсадка не надійшло жодної заяви від батьків дітей, що мають інклюзивні потреби.

У міській раді питання щодо того, чи дороблюватимуть, коли саме і за чий кошт, зазначені комісією недоліки, Суспільному поки не коментують, сказала речниця Ольга Семениста.

Як розказав у телефонній розмові начальник управління капітального будівництва Віталій Шилов, благоустрій продовжиться на території біля садочка. У 2022 році з бюджету на це закладено близько 5 мільйонів гривень, в тому числі й на тактильну плитку. За словами Віталія Шилова, роботи мають розпочатися в березні.

Що відомо

Раніше Суспільному повідомляли, що садочок відкриється саме 21 лютого.

Перед цим була дата 16 лютого, але дитсадок тоді так і не відкрився.

Попередній раз садочок планували відкрити 20 грудня.

Тендер на будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні провели у вересні 2019 року.

Садочок почали будувати у травні 2020 року. Роботи обіцяли завершити у серпні 2021 року. Спочатку планували відкрити у листопаді. Тоді комісія з доступності виявила відхилення, через які довелось ремонтні роботи продовжити.

Всього в будівництво садка мали вкласти понад 12 мільйонів гривень.

В електронній черзі до садочка на початок листопада перебувало 300 людей. Заклад розрахований на 160 дітей.

До садочка зробили дорогу, на яку витратили 4,6 млн грн з державного дорожнього фонду, які передбачались на проспект Лушпи.

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